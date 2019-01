Japanci protiv Europljana nisu slavili već dugih sedam godina!

Hrvatska rukometna reprezentacija od 16:30 u sklopu drugog kola skupine B Svjetskog rukometnog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj odmjerit će snage s Japanom, a iako se radi o srazu dvaju momčadi čija je razlika u kvaliteti ogromna, ni Japance ne treba podcijeniti...

Japanci su na ovo natjecanje stigli s pozivnicom radi domaćinstva na Olimpijskim igrama 2020. godine u Tokiju, a uloga im je jasna - potpuni su autsajder.

Momčad zemlje izlazećeg sunca desetak se puta našla na Svjetskom prvenstvu, no nikad nije došla do većeg rezultata, a davne 1970. godine 'sredili' su i Francusku! I to nevjerojatnih devet razlike... No već godinama nisu uspješni protiv europskih momčadi, pa posljednji skalp koji su skinuli u službenoj utakmici bio je još prije osam godina kada su Austriju pobijedili 33-30.

U prvoj utakmici ovog Svjetskog prvenstva izabranici Dagura Sigurdssona pali su od makedonske ruke 38-29. Kiril Lazarov natrpao im je osam komada, a neugodni su bili i Manaskov i Stoilov, svaki je zabio po sedam.

A sada imaju još težu prepreku pred sobom. Kauboji su, iako na momente lošijom igrom, ipak svladali Island solidnih četiri razlike te u ovu utakmicu idu kao potpuni favoriti. No imaju Japanci svojeg asa u rukavu!

Radi se upravo o njihovom izborniku, lukavcu Daguru Sigurdssonu koji je 2016. godine vodeći Njemačku osvojio europsko zlato, a osam godina je vodio Sigurdsson i berlinski Füchse, koji bi se mogao nazvati i pravom hrvatskom rukometnom kolonijom.

Uz njega, japanski su aduti najbolji strijelac države u povijesti s gotovo šest stotina pogodaka lijevo krilo Daisuke Miyazaki, a odličan je i desni vanjski Watanabe, koji je Makedoniji zabio pet golova. Većina ih igra u Japanu, no trojicu je profesionalni rukomet trenutno odveo u Europu: Adama Yukija Baiga (Cesson, Francuska), Remija Anrija Doija (Chartres, Francuska) te Shinnosukea Tokudu koji igra u mađarskom Dabasu.

I usprkos ne bajnim rezultatima u prošlosti, legendarni Vlado Šola smatra kako je Japan puno opasnija preporuka nego što se misli:

- Najveća zamka bi bila ako bismo mi shvatili da ćemo tu utakmicu lako pobijediti. Japan je jedna vrlo zahtjevna momčad koja je protiv Makedonije pokazala kakav stil rukometa gaji. A to je brzi centar, tranzicija, takozvani run and gun. Morat ćemo uložiti puno energije da bismo porazili Japan - rekao je Šola za RTL.