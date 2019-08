Jarni je otišao među tigrove i kobre: Potpisao za indijski klub

Nakon Igora Štimca još jedan 'Vatreni iz Generacije' 98' svoju je trenersku sreću potražio u - Indiji.

NorthEast United FC iz Guwahatija poželio je dobrodošlicu svom novom treneru, Robertu Jarniju. Hvale ga kao osvajača svjetske bronce s Hrvatskom, nogometaša najvećih europskih klubova te iskusnoga taktičara koji je bio i izbornik hrvatskih mladih selekcija.

Welcome Coach!



Read our official report for more details on the appointment.