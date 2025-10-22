Jarni: Kad bi barem Modrić bio u mom Juventusu, a za ovakve rezultate nije kriv Igor Tudor...

Real Madrid i Juventus će u srijedu odmjeriti snage u Ligi prvaka. Tudorova "stara dama" nije u najboljoj formi i na Santiago Bernabeuu će trebati izvesti pravi podvig ako želi doći do pozitivnog rezultata. Bivši hrvatski reprezentativac Robert Jarni, igrao je za obje momčadi u karijeri te je za Tuttosport rekao nešto o utakmici.

- Teško je reći tko je favorit, no Real ima puno jače igrače od Juventusa. No, unatoč promjeni trenera, Kraljevi s Alonsom nisu igrali posebno dobro na početku sezone - rekao je Jarni, pa se prisjetio dana u Juventusu i Realu:

- Moj Juventus bio je nevjerojatno jak. I više od toga, bio je to najjači Juventus ikada! I Real je, naravno, bio dobar s Mijatovićem, Šukerom, Redondom, Robertom Carlosom... U Torinu sam osvojio prvenstvo i Talijanski kup, to su neizbrisive uspomene.

Jarni je stao u obranu Igora Tudora kojem se "drma klupa", kako pišu neki talijanski mediji, a nakon toga je spomenuo i Luku Modrića.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

- Ne zaboravimo da je on taj koji je doveo Juventus u ovogodišnju Ligu prvaka. Nema smisla ispitivati njegov rad nakon samo nekoliko mjeseci. Tudor u Juventusu trenira igrače koje nije sam izabrao. Klub hitno mora krenuti po pojačanja na tržištu jer ljetos nisu obavili dobar posao. Ne znam koji su to igrači točno, ali definitivno mogu reći da su potrebna dva jaka veznjaka. Kada bi barem Luka Modrić zaigrao za moj Juventus... Volio bih da je naš Modrić potpisao za Staru damu umjesto Milana - rekao je Jarni pa zaključio:

- Luka je kao crno vino, što je stariji, to je bolji. Nitko nije očekivao da ćemo ga vidjeti na ovakvoj razini, s 40 godina je isti prvak kakav je nekada bio.