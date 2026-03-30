Javilo se superračunalo: Evo tko su izgledni protivnici Hrvatske u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva

Do početka Svjetskog prvenstva još je 73 dana. Hrvatska nogometna reprezentacija je u Orlandu na pripremnim utakmicama, a nakon pobjede nad Kolumbijom (2-1), u noći s utorka na srijedu (2 sata ujutro) snage će odmjeriti s Brazilom. Nakon toga slijede završnice prvenstava, a onda su sve oći uprte u SAD, Kanadu i Meksiko. "Vatreni" svoj put na Mundijalu započinju 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, zatim slijedi okršaj s Panamom u Torontu šest dana kasnije, a 27. lipnja u Philadelphiji igrat će protiv Gane. Sada se javilo superračunalo i izračunalo koji su najizgledniji protivnici Hrvatskoj u nastavku turnira.

Hrvatska je drugi favorit skupine, iza Engleske, te se superračunalo baziralo na tome kada je davalo analize. Tako su navjerojatniji protivnici Hrvatskoj u šesnaestini finala, koja se prvi put igra na Mundijalu, Kolumbija (28,7 posto) ili Portugal (27,9 posto). To je zato jer drugoplasirana reprezentacija iz skupine L, gdje je Hrvatska, igra s drugoplasiranom momčadi iz skupine K, gdje bi se Portugal i Kolumbija trebali boriti za prva dva mjesta. Ako pak "vatreni" prođu u osminu finala, superračunalo kaže da im je najvjerojatniji protivnik Španjolska.

Naravno, Hrvatska itekako može završiti prva, o čemu će najvjerojatnije odlučivati prvi ogled s Englezima, a Zlatko Dalić i njegova momčad znaju kako je to u očaj baciti Gordi Albion. Prvo mjesto donijelo bi puno lakši put za dalje pa bi tako Hrvatska u šesnaestini finala igrala protiv jedne od trećeplasiranih momčadi. Tu je najizglednija situacija da igra protiv Uzbekistana ili DR Konga. Ako se to ostvari i Hrvatska dođe do osmine finala, tamo ju, analize kažu, najvjerojatnije čeka Meksiko.

U scenariju da Hrvatska kao trećeplasirana ide dalje, sigurno će igrati protiv prvoplasirane momčadi iz skupine K. Dakle, najvjerojatnije protiv Kolumbije ili Portugala koji su favoriti te skupine.

Jasno je da osvajanje skupine donosi lakši put, par do četvrtine finala te bi bilo idealno odmah na startu spustiti Engleze na zemlju i pokazati tko je gazda grupe. Za to kvalitete svakako ima, ali bit će jako zahtjevno jer mnogi Englesku vide kao jednu od Top 5 favorita za osvajanje SP-a.