Javio se igrač Istre: 'To je čisti penal, rekao sam sucu da će se obrukati ako ne pogleda akciju'

Hajduk i Istra odigrali su 2-2 u drugom kolu HNL-a, a velika bura digla se oko odluka suca Matea Ercega. Pred sami kraj utakmica, u 89. minuti, je stoper Hajduka Van Hoorenbeeck u skoku laktom u glavu udario Hamzu Jaganjca, ali sudac nije pokazao na bijelu točku. Odlučeno je da penala nema što je postala velika kontroverza već na startu sezone.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Istra 1961 2-2

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Situaciju je sada opisao Jaganjac, a sve prenosi Glas Istre.

- Domaći stoper me udario laktom u glavu i bio je to čisti penal te sam ostao poprilično iznenađen i zatečen odlukom glavnog suca. Nakon što sam se podigao odmah sam mu prišao i rekao da će se obrukati ako barem ne pogleda na snimci tu akciju, no on je ostao pri svome, a na kraju se ispostavilo kako sam bio u pravu - rekao je pa dodao:

- Sve u svemu, mogu reći da sam dobro prošao, jer da me je protivnički igrač samo malo oštrije udario, ili pod većim kutem, posjekao bi me te možda i slomio neku kost, a potekla bi i krv pa bi onda valjda sudac zaustavio igru. Srećom, krvi nije bilo, ali nakon svakog udarca u glavi, neovisno o odluci da li je bio prekršaj ili ne, sudac mora istog trenutka prekinuti utakmicu te mi nije jasno zašto to Erceg nije napravio.

Osvrnuo se i na situaciju iz 63. minute kada je Istra također mogla dobiti penal. Golmanu Siliću ispala je lopta te je došlo do kontakta njega i Istrinog igrača Antonija Maurića. Erceg je i tada procijenio da nema najstrože kazne.

- Dogodilo se to točno ispred mene, Silić je uhvatio Maurića za nogu i bio je to čisti penal te mi je prosto nemoguće da se u niti jednoj od te dvije situacije VAR nije uključio. Neovisno o odluci glavnog suca, njegove kolege su ga morale pozvati da pogleda snimku, pa neka onda donese konačnu odluku.

U sudačkoj analizi koju je objavio Bertrand Layec i njegova komisija, objašnjeno je da je Istra oštećena te da je kod udarca laktom trebala dobiti penal.