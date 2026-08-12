Obavijesti

Sport

Komentari 8
DOBIO UDARAC U GLAVU

Javio se igrač Istre: 'To je čisti penal, rekao sam sucu da će se obrukati ako ne pogleda akciju'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Javio se igrač Istre: 'To je čisti penal, rekao sam sucu da će se obrukati ako ne pogleda akciju'
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

HAJDUK - ISTRA 2-2 Srećom, krvi nije bilo, ali nakon svakog udarca u glavi, sudac mora istog trenutka prekinuti utakmicu te mi nije jasno zašto to Erceg nije napraviom rekao je Hamza Jaganjac

Admiral

Hajduk i Istra odigrali su 2-2 u drugom kolu HNL-a, a velika bura digla se oko odluka suca Matea Ercega. Pred sami kraj utakmica, u 89. minuti, je stoper Hajduka Van Hoorenbeeck u skoku laktom u glavu udario Hamzu Jaganjca, ali sudac nije pokazao na bijelu točku. Odlučeno je da penala nema što je postala velika kontroverza već na startu sezone.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Istra 1961 2-2

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Hajduk - Istra VIDEO
Golovi na utakmici Hajduk - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Situaciju je sada opisao Jaganjac, a sve prenosi Glas Istre.

-  Domaći stoper me udario laktom u glavu i bio je to čisti penal te sam ostao poprilično iznenađen i zatečen odlukom glavnog suca. Nakon što sam se podigao odmah sam mu prišao i rekao da će se obrukati ako barem ne pogleda na snimci tu akciju, no on je ostao pri svome, a na kraju se ispostavilo kako sam bio u pravu - rekao je pa dodao:

- Sve u svemu, mogu reći da sam dobro prošao, jer da me je protivnički igrač samo malo oštrije udario, ili pod većim kutem, posjekao bi me te možda i slomio neku kost, a potekla bi i krv pa bi onda valjda sudac zaustavio igru. Srećom, krvi nije bilo, ali nakon svakog udarca u glavi, neovisno o odluci da li je bio prekršaj ili ne, sudac mora istog trenutka prekinuti utakmicu te mi nije jasno zašto to Erceg nije napravio.

Osvrnuo se i na situaciju iz 63. minute kada je Istra također mogla dobiti penal. Golmanu Siliću ispala je lopta te je došlo do kontakta njega i Istrinog igrača Antonija Maurića. Erceg je i tada procijenio da nema najstrože kazne.

- Dogodilo se to točno ispred mene, Silić je uhvatio Maurića za nogu i bio je to čisti penal te mi je prosto nemoguće da se u niti jednoj od te dvije situacije VAR nije uključio. Neovisno o odluci glavnog suca, njegove kolege su ga morale pozvati da pogleda snimku, pa neka onda donese konačnu odluku. 

U sudačkoj analizi koju je objavio Bertrand Layec i njegova komisija, objašnjeno je da je Istra oštećena te da je kod udarca laktom trebala dobiti penal.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
UŽIVO Transferi: Lokomotiva krenula po svog bivšeg igrača?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Lokomotiva krenula po svog bivšeg igrača?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO U ovoj palači od 14 mil. eura živi nova gospođa Ronaldo
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači od 14 mil. eura živi nova gospođa Ronaldo

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Ovako izgleda dom bračnog para
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026