Javio se Maradona: Jako me bolio vrat, a nisam mogao otići

Sinoć je legendarni Diego Maradona žestoko proslavio pobjedu Argentine protiv Nigerije (2-1). Njegovi miljenici su na jedvite jade došli do pobjede protiv "Superorlova", a hiperaktivni Maradona na tribinama je bio u nekom svom svijetu. Od velikog veselja u vip loži, plesa s nigerijskom navijačicom, pokazivanja srednjeg prsta Nigerijcima pa do kolabiranja...

Teturao je na tribinama stadiona u Sankt Peterburgu, odmah su mu priskočili u pomoć i maknuli ga s tribina, a 57-godišnji Maradona potom se srušio. Bivši igrač Napolija odmah je prevezen u bolnicu, a da nije ništa ozbiljno, otkrio je sam javivši se svojim fanovima preko društvenih mreža.

DIEGO MARADONA IS SO HIGH. HE CAN'T EVEN WALK pic.twitter.com/YIkOeLzc90 — Football Stands (@TheFootyStands) 26. lipnja 2018.

- Želim svima reći da sam dobro, iako je bilo potrebe za intervencijom liječnika. Na poluvremenu utakmice protiv Nigerije vrat me toliko jako bolio da sam doživio dekompenzaciju (izostanak dotoka kisika u organizam). Pregledali su me doktori i preporučili mi da odem kući prije nastavka utakmice, ali ja sam htio ostati jer je to bila utakmica o kojoj nam je sve ovisilo. Pa kako onda da odem? Šaljem poljubac svima, hvala vam na podršci - obratio se "mali zeleni" svojim navijačima.

Castellano | Italiano | Inglés Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del... Objavljuje Diego Maradona u Utorak, 26. lipnja 2018.

Laknulo je tako obožavateljima kontroverznog Argentinca, a problem je navodno bila "bol u vratu". Maradona je u toj utakmici proživio fazu najvećeg delirija i "ukazanja" pa do neviđene slabosti.

Maradona highlights vs Nigeria looool this guy is something else man ������ pic.twitter.com/v2Dnuryuhs — Nathi Mlotshwta 85K. (@nathimlotshwa) 27. lipnja 2018.

Ako sve bude u redu, bivši svjetski prvak će vjerojatno pratiti Argentince i u osmini finala, gdje će se 'gauči' u subotu od 16 sati boriti za četvrtfinale protiv Francuske...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.