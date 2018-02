Je li Brady najveći ikad? Teško je reći, on je proizvod sustava

Philadelphia Eaglesi i New England Patriotsi noćas (30 minuta nakon ponoći) igraju u 52. Super Bowlu. Utakmica će se igrati u Minneapolisu na US Bank stadionu, zatvorenom zdanju koji je dovršen prošle godine. Ako ste navijač New Englanda onda ste sretni zbog mogućnosti da Patriotsi osvoje svoj šesti Super Bowl. Ovo je moj pogled na utakmicu i tri pitanja koja se vrzmaju u glavama mnogih.

Potrebno je dati odgovor na nekoliko pitanja. Prvo, je li Bill Belichick genij 'footballa'? Već je osvojio pet naslova, a noćas bi mogao i šesti ako Philadelphia ne napravi jedno od najvećih iznenađenja. Belichick trenutačno ima sedam Super Bowl prstenova ukupno. Dva je osvojio kao defenzivni koordinator New York Giantsa.

Drugo, je li Tom Brady najbolji svih vremena? Brady je kao quarterback Patriotsima donio pet naslova, a dobar dio njih bile su pobjede nakon preokretanja rezultatskog minusa, poput onog prošle sezone kad su Patriotsi protiv Atlanta Falconsa nadoknadili najveći zaostatak u povijesti.

Treće, mogu li Philadelphia Eaglesi biti bolji od Patriotsa sve četiri četvrtine? Kladionice u Las Vegasu daju prednost Patriotsima, a ja se slažem s tim da je ovo era Patriotsa. Eaglesi, naravno, imaju milijune navijača u Americi koji se nadaju i mole za senzaciju. Aaron Timms iz Guardiana je napisao: 'Velika je averzija prema Patriotsima od svih onih koji žive 150 kilometara izvan Bostona. Tu je, naravno, i bezbroj drugih objašnjenja za jedinstvenu mržnju, koju mnogi u SAD-u osjećaju za Patriotse. Postoji duga povijest (navodnog!) varanja, od Spygatea do Deflategatea'. Tu se vraćamo na staru izreku: 'Ako ne varaš onda i ne pobjeđuješ'. Bilo kako bilo, Patriotsi su opet u Super Bowlu.

Sada ćemo i odgovoriti na ona poviše postavljena pitanja. Belichick je dobar trener zato što je stvorio strategiju za pobjede temeljenu na analitici, a ne novcu. On dovodi igrače prema sustavu, a ne zato što je netko ime, odnosno, superzvijezda. Tom Brady izabran je kao 199. na draftu. I sve dok netko ne dođe i svrgne Patriotse s trona, Belichick će u povijesti biti upamćen kao jedan od najuspješnijih trenera u povijesti. Međutim, ne smije se izostaviti trenera Chucka Nolla, koji je s Pittsburgh Steelersima osvojio četiri Super Bowla, ili Dona Shulu, dvostrukog osvajača naslova, i trenera jedine momčadi u NFL povijesti koja cijelu sezonu nije doživjela nijedan poraz. A tu su i ostali velikani poput Toma Landryja, Hanka Strama i Vincea Lombardija...

Ipak, dalo bi se raspravljati je li Tom Brady najbolji svih vremena. U povijesti je bilo puno velikih quarterbackova, a Bradyja je sustav učinio velikim. Nikad nije zaigrao za neku drugu momčad i s njom osvojio Super Bowl. Payton Manning jedan je od najvećih jer je osvojio Super Bowl s dvije različite momčadi, s Indianapolis Coltsima i Denver Broncosima. A tu su i drugi, poput Bretta Favrea, Stevea Younga ili Terryja Bradshawa, koji je osvojio četiri Super Bowla. Premisa bi mogla biti, Tom Brady je najbolji u svojem vremenu, ali ne i svih vremena. Igrače koje smo spomenuli bili su sjajni quarterbackovi svojeg vremena.

Mogu li Philadelphia Eaglesi napraviti senzaciju? Da bi pobijedili Eaglesi moraju dominirati od prvog 'kick offa' da posljednjeg zvižduka. Stručnjaci vjeruju da su Eaglesi bolja momčad. Njihovi igrači kvalitetniji su od onih Patriotsa. Utakmicu će se svesti na to može li defenzivna linija Eaglesa raditi pritisak na Bradyju.

Fletcher Cox, Timmy Jermigan, Brandon Graham, Vinny Curry, Chris Long i Derek Barnett morat će se Bradyju 'unositi' u lice i spriječiti ga u njegovim točnim dodavanjima. Morat će kontrolirati i sat svojom igrom po tlu. Ukratko, najbolja obrana je dobar napad.

Ako Brady stoji po strani, ne može svoju momčad dovesti do bodova. Eaglesi imaju vrhunsku obranu i napad, koji troši puno vremena.

Konačno, stanovnici Bostona bit će sretni osvoje li Patriotsi šesti Super Bowl u 17 godina. Međutim, ako se zvijezde poslože te ako bogovi budu na strani Eaglesa, onda možda i prisustvujemo jednom od najvećih iznenađenja. Eaglesi će morati igrati dobar 'football' na stari način, dominirati u obrani, u napadu imati dobru igru po tlu, držati Bradyja što manje u igri te natjerati Billa Belichicka da uruči otkaz svojem ofenzivnom koordinatoru ako Eaglesi pobjede.

*John Osborne Anderson trener je Zagreb Patriotsa, hrvatske momčadi američkog nogometa. Pisao je u za nekoliko tiskovina u Americi