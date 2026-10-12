Je li Dinamo precijenjen? Brojke iz derbija to sugeriraju...

Hajduk je slavio u prvom ovosezonskom derbiju protiv Dinama 2-1. Momčad Gonzala Garcije tehnički i taktički dobro je odgovorila na sve zahtjeve utakmice, ali dojam je da je ovoga puta pitanje pobjednika presudila čvršća i agresivnija igra Splićana. Pokazali su upravo ono što im je nedostajalo u prethodnim ogledima, ne samo protiv Dinama nego i protiv Rijeke, kad su bili nadigrani i poraženi, a dominacija suparnika bila je upravo posljedica čvršće i agresivnije igre na koju vezni red Hajduka nije imao odgovor.