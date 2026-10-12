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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
ODJECI DERBIJA PLUS+

Je li Dinamo precijenjen? Brojke iz derbija to sugeriraju...

Piše Tomislav Gabelić,

Hajdukova je početna postava bila vrijedna 19,5 milijuna eura, dok je Dinamovih prvih 11 procijenjeno na čak 47,5 milijuna eura. To tako na terenu nije izgledalo...

Hajduk je slavio u prvom ovosezonskom derbiju protiv Dinama 2-1. Momčad Gonzala Garcije tehnički i taktički dobro je odgovorila na sve zahtjeve utakmice, ali dojam je da je ovoga puta pitanje pobjednika presudila čvršća i agresivnija igra Splićana. Pokazali su upravo ono što im je nedostajalo u prethodnim ogledima, ne samo protiv Dinama nego i protiv Rijeke, kad su bili nadigrani i poraženi, a dominacija suparnika bila je upravo posljedica čvršće i agresivnije igre na koju vezni red Hajduka nije imao odgovor.

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Komentari 18
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