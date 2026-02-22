Je li Kovačević shvatio poruke Bobana!? Dinamo će zaigrati ofenzivnije, s čak tri promjene...

U Maksimiru su se opet uzburkali duhovi. Mario Kovačević se, bez obzira na prvo mjesto u HNL-u, i dalje muči. I nastavlja ritmom "dva koraka naprijed, jedan natrag". Dinamo je u četvrtak doživio težak europski poraz od Genka (3-1), ali još više od samoga rezultata brine opći dojam. Način na koji su Zagrepčani bili nemoćni protiv čvrste i organizirane belgijske momčadi. Kovačevićevim trupama ovo je već peti europski poraz na isti način, "modri" svojim suparnicima ne uspijevaju parirati više od 20-30 minuta. I to boli...

