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SLAVEN - DINAMO (18.00)

JE LI KRIZA DOISTA PROŠLOST? Slaven Belupo će reći pravu istinu o mogućnostima ‘modrih’

Piše Hrvoje Tironi,
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JE LI KRIZA DOISTA PROŠLOST? Slaven Belupo će reći pravu istinu o mogućnostima ‘modrih’
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Dinamo je pobijedio Anderlecht u 2. kolu Europske lige | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Zagrepčanima je pobjeda nad Anderlechtom donijela važne bodove i puno samopouzdanja. Mario Kovačeviću je ovo prezahtjevna utakmica da bi se 'igrao' s početnim sastavom, bez obzira što u četvrtak stiže NEC

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Dinamo je u četvrtak stigao do najvažnije pobjede ove sezone, u Maksimiru je pao Anderlecht (1-0). Nogometaši Marija Kovačevića protiv belgijskog velikana nisu odustajali nego tražili pobjedu do posljednjeg trenutka, što im se na kraju i isplatilo. Vremena za slavlje nema, Zagrepčani već danas (od 18 sati) gostuju na neugodnom travnjaku u Koprivnici.

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Predstavljen novi stadion u Maksimiru VIDEO
Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Trener Dinama svjestan je trenutka, koliko mu toga donosi pobjeda kod Slaven Belupa, pa Kovačević neće mnogo mijenjati. U kadar (u odnosu na Anderlecht) vraća se Tabinas, iako bi desni bok još jedanput mogao ostati pod kontrolom Galešića. U mnogo boljem zdravstvenom stanju nalazi se i McKenna, bit će zanimljivo vidjeti hoće li se Škot vratiti u početni sastav ili će na stoperu opet biti uvjerljivi Radeljić. Sve je otvoreno.

- Neće biti lagano protiv Belupa, ali vjerujemo u sebe. Viroza nas je usporila i nadam se da nećemo imati još zaraženih. Svi smo dobro osim Mudražije, koji ima problema s ozljedom - rekao je Kovačević pa dodao:

- Imamo mnogo navijača u Koprivnici i Podravini koji će nas doći podržati. Slaven ima iskusnu i zanimljivu momčad na čelu s Nestorovskim, koji igra u životnoj formi. Imaju sjajnih i kvalitetnih igrača, morat ćemo pripaziti da se ne razigraju, znamo koliko su opasni.

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta
Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo ima težak raspored, već u četvrtak u Maksimir stiže NEC Nijmegen. Ipak, vremena za odmor nema, pa će Kovačević i danas upogoniti sve najjače adute. To znači kako bi na teren mogla ista momčad kao protiv Anderlechta. Koprivnica će pokazati je li Dinamova kriza prošlost ili je pobjeda nad Anderlechtom bila tek jedan blještavi trenutak u tmurnoj jeseni hrvatskog prvaka...

Kotarski će opet biti na vratima, u zadnjoj liniji bi se tako trebali naći Galešić, Dominguez, McKenna i Perez Vinlöf. Vezni red će uz kapetna Mišića držati Stojković i Ivanušec, Almena prijetiti po desnoj, Hoxha po lijevoj strani, dok će u vrhu napada biti Beljo. Priliku s klupe čekat će Zajc, Kačavenda, Oršić, Prevljak, ali i Rodriguez koji će opet dobiti određene minute... 

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