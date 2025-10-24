Je li Rijeka oštećena? Igrač Sparte hrvački srušio Dejana Petroviča i prošao bez crvenog

Nakon dva sata pauze nastavljena je utakmica na Rujevici u drugom kolu Konferencijske lige između Rijeke i Sparte iz Praga. Iako je nogometa u nastavku bilo vrlo malo jer se travnjak ponovno natopio kišom koja neumoljivo pada, Rijeka može žaliti za situacijom iz 34. minute.

Foto: Arenasport/Screenshot

Dejan Petrovič je izašao u visoki presing na veznjaka češke momčadi, Norvežanina Siverta Mannsverka koji ga je napucao u prsa. Lopta se idealno odbila Slovencu u for i kontru, a Mannsverk ga je, vidjevši da je sporiji, s obje ruke srušio na tlo. Dok su ukazivali pomoć Petroviču, igrači Rijeke okružili su glavnog suca Roba Jonesa i tražili izravni crveni karton jer je Mannsverk bio posljednji igrač obrane.

Foto: Arenasport/Screenshot

Ipak, Jones mu je nakon malo oklijevanja dodijelio samo žuti karton. Ostao je dojam da su u jednom trenutku čak i provjeravali situaciju u VAR-u, no sudac je na kraju odlučio da je žuti karton adekvatna kazna za taj prekršaj. Utakmica je u konačnici prekinuta nakon odigranog prvog poluvremena, i to nakon svega jedne minute nadoknade iako je samo u ovoj situaciji izgubljeno više od dvije, zbog velikog olujnog nevremena koja je uvjete na Rujevici učinila nemogućim za igranje. Nastavak je od 16 sati.