Obavijesti

Sport

Komentari 1
ANKETA: DVOJBENA ODLUKA

Je li Rijeka oštećena? Igrač Sparte hrvački srušio Dejana Petroviča i prošao bez crvenog

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Je li Rijeka oštećena? Igrač Sparte hrvački srušio Dejana Petroviča i prošao bez crvenog
3
Foto: Arenasport/Screenshot

U 34. minuti cijela klupa Rijeke skočila je i tražila izravni crveni karton za Mannsverka koji je kao posljednji igrač srušio Petroviča koji je jurnuo u kontru

Nakon dva sata pauze nastavljena je utakmica na Rujevici u drugom kolu Konferencijske lige između Rijeke i Sparte iz Praga. Iako je nogometa u nastavku bilo vrlo malo jer se travnjak ponovno natopio kišom koja neumoljivo pada, Rijeka može žaliti za situacijom iz 34. minute.

Foto: Arenasport/Screenshot

Dejan Petrovič je izašao u visoki presing na veznjaka češke momčadi, Norvežanina Siverta Mannsverka koji ga je napucao u prsa. Lopta se idealno odbila Slovencu u for i kontru, a Mannsverk ga je, vidjevši da je sporiji, s obje ruke srušio na tlo. Dok su ukazivali pomoć Petroviču, igrači Rijeke okružili su glavnog suca Roba Jonesa i tražili izravni crveni karton jer je Mannsverk bio posljednji igrač obrane.

Foto: Arenasport/Screenshot
STIGLA POTVRDA Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!
Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!

Ipak, Jones mu je nakon malo oklijevanja dodijelio samo žuti karton. Ostao je dojam da su u jednom trenutku čak i provjeravali situaciju u VAR-u, no sudac je na kraju odlučio da je žuti karton adekvatna kazna za taj prekršaj. Utakmica je u konačnici prekinuta nakon odigranog prvog poluvremena, i to nakon svega jedne minute nadoknade iako je samo u ovoj situaciji izgubljeno više od dvije, zbog velikog olujnog nevremena koja je uvjete na Rujevici učinila nemogućim za igranje. Nastavak je od 16 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!
STIGLA POTVRDA

Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!

Utakmica je po prvi put prekinuta u 13. minuti. Potom se nastavila nakon dva sata pauze, da bi nakon odigranog poluvremena i službeno bila prekinuta
VIDEO Malmö - Dinamo 1-1: 'Modri' u 96. zabili za bod na teškom gostovanju u Švedskoj!
VARELA JE JUNAK

VIDEO Malmö - Dinamo 1-1: 'Modri' u 96. zabili za bod na teškom gostovanju u Švedskoj!

U idućem kolu Dinamo će 6. studenog ugostiti Celtu Vigo. Dinamo potom putuje u Lille (27. studenoga), slijede dva domaća ogleda protiv Real Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja) te gostovanje kod Midtjyllanda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025