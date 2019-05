Je li sudac pogriješio? Hajduk tvrdi da su ove odluke sporne...

Svaka čast našim suparnicima, ali mislim da se sudački gledano ova utakmica morala drugačije voditi. Ovo su djeca i treba ih odgajati u svakom smislu pa tako i tom, poručio je nakon finala Kupa pionira trener Hajduka Marko Sičić.

Nažalost, nakon utakmice koju su igrali dječaci do 14 godina, najmanje se pričalo o nogometu, najmanje su se slavili pobjednici iz Osijeka. Zapravo, jedino o čemu se priča je suđenje, odnosno glavni sudac Ante Čuljak.

Je li njegov kriterij bio prestrog ili pravedan, to bi trebao svatko tko je pogledao utakmicu ili videa spornih situacija sam zaključiti. Ali, činjenica je da je sudac na utakmici koju su igrala djeca podijelio čak 11 žutih kartona, od toga su igrači Hajduka dobili devet, uz dva isključenja (Prpić i Škorlić).

Hajduk se ubrzo nakon finala oglasio priopćenjem:

Još jednom, po tko zna koji put, cjelokupna hrvatska javnost imala je priliku u izravnom televizijskom prijenosu svjedočiti zbog čega HNK Hajduk inzistira na sustavnim i korjenitim promjenama u sudačkoj organizaciji.

Na žalost, ovaj put dužni smo reagirati zbog utakmice finala Hrvatskog kupa za pionire u kojoj je Hajduk rezultatom 3:2 poražen od Osijeka. U navedenom susretu sudac Ante Čuljak iz Zagreba podijelio je ukupno 11 žutih kartona pri tom neopravdano isključivši dva Hajdukova igrača.

Pitamo odgovorne u sudačkoj organizaciji kakva je to poruka djeci, našim najmlađima, onima koji predstavljaju budućnost hrvatskog nogometa i društva. Je li to taj pravedniji nogometni sustav i poštenije društvo za kojeg se borimo? Ili upravo suprotno? Želite li im na ovaj način poručiti da od malih nogu moraju navikavati na ono što je postala gotovo uobičajena slika na hrvatskim nogometnim terenima? A to je slika ne samo o nepravdi u seniorskom nogometu, već smo u posljednje vrijeme često svjedoci potpuno besmislenih situacija i odluka u susretima svih mlađih uzrasnih kategorija.

Dječje suze nakon pretrpljene nepravde obveza su nam, poticaj i odgovornost da se još jače borimo i nastavimo putem kojim smo krenuli.

HNK Hajduk Split

Mi smo izdvojili tri sporne situacije s utakmice.

Prva situacija - 1. žuti karton Rino Škorlić

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Druga situacija - 2. žuti karton Rino Škorlić

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Treća sporna situacija