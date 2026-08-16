Je li sve čisto? Pogledajte kako je Hajduk poveo protiv Gorice

Hajduk je već u trećoj minuti poveo na gostovanju kod Gorice u trećem kolu HNL-a. Nakon lopte Nike Sigura s centra Rokas Pukštas je s desne strane ubacio u šesnaesterac, a tamo je glavu sjajno postavio Michele Šego i pogodio drugi put, to mu je prvi prvenstveni gol ove sezone nakon četiri europska.

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Ostalo je upitno je li Pukštas bio u regularnoj poziciji kod proigravanja sa sredine terena ili je li bio u zaleđu. Glavni sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese zaustavio je igru dok u VAR sobi Riječanin Ivan Bebek uz asistenciju Đakovčanina Gorana Patakija nije povukao linije. Nakon kraće provjere gol su priznali.

Ubrzo potom u prijenosu su ponudili i grafiku linije zaleđa iz koje se vidi koliko je ova odluka bila tijesna. Je li linija bila paralelna s centrom ili ne? Procijenite sami.

Foto: MAXSport/screenshot

Foto: MAXSport/screenshot