Hajduk šokirao Goricu ranim golom Michelea Šege. Proigrao ga je Rokas Pukštas, a VAR je analizirao je li se nalazio u zaleđu. Situacija je doista vrlo tijesna
Je li sve čisto? Pogledajte kako je Hajduk poveo protiv Gorice
Hajduk je već u trećoj minuti poveo na gostovanju kod Gorice u trećem kolu HNL-a. Nakon lopte Nike Sigura s centra Rokas Pukštas je s desne strane ubacio u šesnaesterac, a tamo je glavu sjajno postavio Michele Šego i pogodio drugi put, to mu je prvi prvenstveni gol ove sezone nakon četiri europska.
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Ostalo je upitno je li Pukštas bio u regularnoj poziciji kod proigravanja sa sredine terena ili je li bio u zaleđu. Glavni sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese zaustavio je igru dok u VAR sobi Riječanin Ivan Bebek uz asistenciju Đakovčanina Gorana Patakija nije povukao linije. Nakon kraće provjere gol su priznali.
Ubrzo potom u prijenosu su ponudili i grafiku linije zaleđa iz koje se vidi koliko je ova odluka bila tijesna. Je li linija bila paralelna s centrom ili ne? Procijenite sami.
Je li zaleđe prethodilo golu Hajduka kod Gorice?
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