Jedan od najvećih poklonio se Hrgoviću: 'Izdržljivost je važnija od talenta! Ti si pravi šampion'

Vladimir Kličko oglasio se nakon pobjede Filipa Hrgovića nad Mosesom Itaumaom u londonskoj O2 Areni. Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji čestitao je hrvatskom boksaču na osvajanju IBF-ova naslova. Kličko i Hrgović ranije su se susretali u ringu tijekom sparinga, a Ukrajinac je nakon meča posebno istaknuo Hrgovićevu izdržljivost.

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Hrvatski teškaš do pobjede je stigao tehničkim nokautom u devetoj rundi. Itauma je tijekom većeg dijela dvoboja imao inicijativu, a u drugoj rundi uspio je poslati Hrgovića u nokdaun. Hrgović je izdržao pritisak, a u završnici je preuzeo kontrolu nad borbom.

Kličko je svoju poruku povezao s principom iz svoje FACE metodologije. FACE je skraćenica za Focus, Agility, Coordination, Endurance, odnosno fokus, agilnost, koordinaciju i izdržljivost. Naveo je da je upravo izdržljivost ponovno bila presudna u borbi između Hrgovića i Itaume.