Obavijesti

Sport

Komentari 2
VLADIMIR KLIČKO

Jedan od najvećih poklonio se Hrgoviću: 'Izdržljivost je važnija od talenta! Ti si pravi šampion'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
Jedan od najvećih poklonio se Hrgoviću: 'Izdržljivost je važnija od talenta! Ti si pravi šampion'
Foto: Peter Cziborra
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kličko je nakon Hrgovićeve pobjede nad Itaumom u Londonu Hrvatu poslao poruku hvale. Hrvatski teškaš pokazao je nevjerojatnu izdržljivost i preokrenuo meč za povijesni trijumf

Admiral

Vladimir Kličko oglasio se nakon pobjede Filipa Hrgovića nad Mosesom Itaumaom u londonskoj O2 Areni. Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji čestitao je hrvatskom boksaču na osvajanju IBF-ova naslova. Kličko i Hrgović ranije su se susretali u ringu tijekom sparinga, a Ukrajinac je nakon meča posebno istaknuo Hrgovićevu izdržljivost.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
46
Foto: Peter Cziborra

Hrvatski teškaš do pobjede je stigao tehničkim nokautom u devetoj rundi. Itauma je tijekom većeg dijela dvoboja imao inicijativu, a u drugoj rundi uspio je poslati Hrgovića u nokdaun. Hrgović je izdržao pritisak, a u završnici je preuzeo kontrolu nad borbom.

Kličko je svoju poruku povezao s principom iz svoje FACE metodologije. FACE je skraćenica za Focus, Agility, Coordination, Endurance, odnosno fokus, agilnost, koordinaciju i izdržljivost. Naveo je da je upravo izdržljivost ponovno bila presudna u borbi između Hrgovića i Itaume.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Barcelona iz Arsenala dovodi posrnulog Brazilca, Martinelli u Al Hilalu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcelona iz Arsenala dovodi posrnulog Brazilca, Martinelli u Al Hilalu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
HRVATSKI ROCKY Filip Hrgović je postao svjetski teškaški prvak!
MEČ ZA PAMĆENJE

HRVATSKI ROCKY Filip Hrgović je postao svjetski teškaški prvak!

Hrgović je prvak po IBF verziji! Nakon što je pretrpio nevjerojatne udarce, ostao stajati na čuđenje svih u dvorani, ipak je sve okrenuo. U devetoj rundi pogodio je Itaumu čudesnim udarcima i britančev kut bacio je ručnik
FOTO Bodibilderici ismijavaju muža kad mu sjedne u krilo. Pogledajte njenu transformaciju
AJDE JE NALJUTI!

FOTO Bodibilderici ismijavaju muža kad mu sjedne u krilo. Pogledajte njenu transformaciju

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026