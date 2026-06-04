Jedini američki UFC prvak tvrdi da je nepoželjan u Bijeloj kući: 'Smeta ih istina o Trumpu!'

Sean Strickland (35), kontroverzni prvak UFC-ove srednje kategorije, tvrdi da mu je zabranjen dolazak na povijesni event "UFC Freedom 250" koji će se 14. lipnja održati na travnjaku Bijele kuće. Kao razlog navodi svoje oštre kritike na račun predsjednika Donalda Trumpa i njegove politike prema Izraelu, zbog čega je, kako kaže, postao jedini američki prvak kojemu su vrata zatvorena na proslavi 250. obljetnice američke neovisnosti.

'Rekao sam da je Trump u vlasništvu Netanyahua'

U nizu objava na društvenim mrežama, Strickland je optužio organizatore da su ga isključili zbog političke nepodobnosti. Iako je u prošlosti bio glasan pristaša Donalda Trumpa, nedavno je postao žestoki kritičar njegove administracije, posebice rata u Iranu.

Svoje je nezadovoljstvo sažeo u komentaru gdje je događaj nazvao "čistim izraelskim smećem" zbog najavljenog dolaska premijera Benjamina Netanyahua. Na pitanje obožavatelja zašto mu je točno zabranjen pristup, Strickland je bio direktan...

- Zbijao sam šale na račun Izraela i Epsteina.

🚨 Sean Strickland says he's BANNED from attending the UFC White House event because he "made fun of Israel and Epstein"



"UFC at the White House with [Netanyahu] in the audience. Straight 🇮🇱 slop.



The only male American champ banned at the White House because I said Trump is… pic.twitter.com/PCbsmbyiTi — Championship Rounds (@ChampRDS) June 3, 2026

Smatra kako je njegova izjava da Trumpom upravlja Izrael bila kap koja je prelila čašu, nazvavši je činjenicom, a ne mišljenjem.

- Jedini američki prvak kojem je zabranjen ulazak u Bijelu kuću jer sam rekao da je Trump u vlasništvu Netanyahua. To nije javno mišljenje, to je činjenica.

Unatoč zabrani, prvak najavljuje prosvjed s megafonom

Prema njegovim riječima, iz vrha UFC-a su ga obavijestili da "nije dobio odobrenje" za dolazak na ekskluzivni event koji je samo za pozvane. No, prvak ne namjerava odustati. U videu objavljenom na platformi X, poručio je da je već kupio avionsku kartu za Washington i da će se pojaviti ispred Bijele kuće kako bi izrazio svoje mišljenje. Njegov plan je, kako kaže, miran prosvjed s pojasom prvaka u rukama.

- Donijet ću pojas, uzet ću veliki megafon i ići ćemo ravno do ograde. Ako ćete biti tamo, idemo. Ne na prijeteći način, napravit ćemo miran prosvjed.

Sean Strickland got "the call" from the UFC, but says he's still going to Washington DC to protest the event 😭



"I got the call, UFC higher ups called me. They said I'm not Israeli enough to go to UFC 250 Israel edition.



I already bought ymy plane ticket, we're f*cking going.… https://t.co/6sri1cYTuD pic.twitter.com/OFRIR9NyGK — Championship Rounds (@ChampRDS) June 3, 2026

U drugom, sarkastičnom videu, "ispričao" se Trumpu i Izraelu, tvrdeći da su mu poručili kako "nije dovoljno Amerikanac" da bi prisustvovao događaju. Njegova borba s cenzurom nije novost; tijekom karijere su mu više puta gasili mikrofon na konferencijama za medije zbog kontroverznih izjava.

Ni UFC ni Bijela kuća za sada nisu službeno potvrdili niti demantirali Stricklandove tvrdnje. Sam event, osmišljen u suradnji s Trumpovom administracijom, bit će zatvoren za javnost, a glavna borba večeri bit će okršaj za titulu u lakoj kategoriji između Gruzijca Ilije Topurije i Amerikanca Justina Gaethjea.

Foto: instagram