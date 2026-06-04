Obavijesti

Sport

Komentari 0
PLANIRA PROSVJED

Jedini američki UFC prvak tvrdi da je nepoželjan u Bijeloj kući: 'Smeta ih istina o Trumpu!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Jedini američki UFC prvak tvrdi da je nepoželjan u Bijeloj kući: 'Smeta ih istina o Trumpu!'
Foto: instagram

Iako je u prošlosti bio glasan pristaša Donalda Trumpa, nedavno je postao žestoki kritičar njegove administracije, posebice rata u Iranu

Admiral

Sean Strickland (35), kontroverzni prvak UFC-ove srednje kategorije, tvrdi da mu je zabranjen dolazak na povijesni event "UFC Freedom 250" koji će se 14. lipnja održati na travnjaku Bijele kuće. Kao razlog navodi svoje oštre kritike na račun predsjednika Donalda Trumpa i njegove politike prema Izraelu, zbog čega je, kako kaže, postao jedini američki prvak kojemu su vrata zatvorena na proslavi 250. obljetnice američke neovisnosti.

'Rekao sam da je Trump u vlasništvu Netanyahua'

U nizu objava na društvenim mrežama, Strickland je optužio organizatore da su ga isključili zbog političke nepodobnosti. Iako je u prošlosti bio glasan pristaša Donalda Trumpa, nedavno je postao žestoki kritičar njegove administracije, posebice rata u Iranu.

Svoje je nezadovoljstvo sažeo u komentaru gdje je događaj nazvao "čistim izraelskim smećem" zbog najavljenog dolaska premijera Benjamina Netanyahua.  Na pitanje obožavatelja zašto mu je točno zabranjen pristup, Strickland je bio direktan...

- Zbijao sam šale na račun Izraela i Epsteina.

Smatra kako je njegova izjava da Trumpom upravlja Izrael bila kap koja je prelila čašu, nazvavši je činjenicom, a ne mišljenjem.

- Jedini američki prvak kojem je zabranjen ulazak u Bijelu kuću jer sam rekao da je Trump u vlasništvu Netanyahua. To nije javno mišljenje, to je činjenica.

Unatoč zabrani, prvak najavljuje prosvjed s megafonom

Prema njegovim riječima, iz vrha UFC-a su ga obavijestili da "nije dobio odobrenje" za dolazak na ekskluzivni event koji je samo za pozvane. No, prvak ne namjerava odustati. U videu objavljenom na platformi X, poručio je da je već kupio avionsku kartu za Washington i da će se pojaviti ispred Bijele kuće kako bi izrazio svoje mišljenje. Njegov plan je, kako kaže, miran prosvjed s pojasom prvaka u rukama.

- Donijet ću pojas, uzet ću veliki megafon i ići ćemo ravno do ograde. Ako ćete biti tamo, idemo. Ne na prijeteći način, napravit ćemo miran prosvjed.

U drugom, sarkastičnom videu, "ispričao" se Trumpu i Izraelu, tvrdeći da su mu poručili kako "nije dovoljno Amerikanac" da bi prisustvovao događaju. Njegova borba s cenzurom nije novost; tijekom karijere su mu više puta gasili mikrofon na konferencijama za medije zbog kontroverznih izjava.

Ni UFC ni Bijela kuća za sada nisu službeno potvrdili niti demantirali Stricklandove tvrdnje. Sam event, osmišljen u suradnji s Trumpovom administracijom, bit će zatvoren za javnost, a glavna borba večeri bit će okršaj za titulu u lakoj kategoriji između Gruzijca Ilije Topurije i Amerikanca Justina Gaethjea.

Foto: instagram

(*uz korištenje AI-ja)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Marić ostaje u Omoniji, ništa od Hajduka!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Marić ostaje u Omoniji, ništa od Hajduka!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam
NEPREMOSTIVA PREPREKA

FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam

U svijetu slavnih, razlozi za razvod često su obavijeni velom tajne ili svedeni na klasičnu frazu "nepomirljive razlike". No, manekenka i influencerica Haley Kalil nedavno je šokirala javnost otkrivši zašto se razvela od NFL zvijezde Matta Kalika.
FOTO Afganistanku su prisilno udali dok je imala 15, a onda se transformirala. Pogledajte je!
MNOGE INSPIRIRA

FOTO Afganistanku su prisilno udali dok je imala 15, a onda se transformirala. Pogledajte je!

Roya Karimi, afganistanska bodibilderica, od dječje nevjeste postala je inspiracija! Osvojila je pet zlatnih medalja na europskim natjecanjima. Njezina transformacija simbol je pobjede nad teškom prošlošću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026