'Jedini njihov udarac je bio gol. A mi nemamo nikakvu energiju'

Treba se dignuti. Treba biti bolji u duelu, imati bolju kombinatoriku, snalaziti se u prostoru i biti efikasniji u završnici. Nema sada žaljenja, treba se dignuti...

<p>Prije 20 dana<strong> Rijeka</strong> je slavila osvajanje<strong> Kupa</strong> nakon pobjede nad <strong>Lokomotivom (1-0)</strong>. Bio je to susret u kojem su Lokosi dominirali, a Riječani zabili preko Tibora Halilovića. Ove dvije momčadi su se susrele u sklopu drugog kola HNL-a, a situacija je bila kao tada, samo obrnuta. Uz to je i strijelac odlučujućeg gola bio Halilović (1-0).</p><p>Viceprvak je bio oslabljen za nekoliko igrača koji se nalaze u samoizolaciji pa je trener Goran Tomić u prvih 11 stavio jedino ono što je imao, a na klupi su bili i neki juniori. Uz to mu je otišlo jako puno stožernih igrača i morao je nešto iskemijati. Iskemijao je pobjedu.</p><p>Rijeka je bila bolja kroz cijeli susret, promašila brojne prilike, a čak je i Antonio Čolak obranio udarac svome suigraču. Štefuljov pokušaj išao je prema golu, a Čolak je u istom trenutku išao prema golu i spriječio loptu da uđe u mrežu. Domaćini su imali samo jednu priliku preko Dine Halilovića, a to je na kraju i odlučilo pobjednika.</p><p>Razumljivo, <strong>Simon Rožman</strong> je bio ljutit na svoje igrače.</p><p>- Jedini njihov udarac je bio gol. Ne snalazimo se kako bismo trebali, nema nikakve energije na terenu. Žao mi je zbog bodova, ali sam sadržaj nije bio na nekoj visokoj razini. Imali smo još i puno prilika, izbijali su nam loptu s crte… Nismo zadovoljni. Ovdje je uvijek teško igrati, ne znam zašto, ali tako je - kaže Rožman.</p><p>U odnosu na finale otprije 20 dana, Rožman je imao skoro identičan kadar. No najveći je problem što Rijeka nije dobila još nijedno pojačanje, a svakome je jasno da im je itekako potrebno. </p><p>- Treba se dignuti. Treba biti bolji u duelu, imati bolju kombinatoriku, snalaziti se u prostoru i biti efikasniji u završnici. Nema sada žaljenja, treba se dignuti i iduću utakmicu odigrati bolje - poručio je slovenski trener.</p><p>Tragičar susreta sigurno je Sterling Yateke kojeg je Krunoslav Hendija izludio sa svojim obranama. Iznenada je dobio priliku postati jedinica nakon odlaska Ive Grbića i itekako pokazao da će Tomić moći računati na njega. </p>