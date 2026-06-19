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U ATELIER LM

Jedinstvena izložba otvara se 23. lipnja i traje do kraja SP-a

Piše 24sata,
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Jedinstvena izložba otvara se 23. lipnja i traje do kraja SP-a
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SP 2026 Dallas: Fenomenalan pogled sa 45. kata na veliku povorku hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/PIXSELL S

Izložbu su organizirali PIXSELL & HFC i traje do 25.07.2026.

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U utorak 23. lipnja otvara se jedinstvena izložba fotografija koja će se svaki dan do kraja Svjetskog prvenstva nadopunjavati slikama s Mundijala. Osim promjene print postava u ATELIER LM tijekom trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva 2026, veći izbor najboljih fotografija bit će prikazivan na TV ekranu u izlogu galerije te će svakodnevno biti obogaćen novim fotografijama.t

SP 2026 Dallas: Fenomenalan pogled sa 45. kata na veliku povorku hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske
SP 2026 Dallas: Fenomenalan pogled sa 45. kata na veliku povorku hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/PIXSELL S

PIXSELL-ovi fotoreporteri Igor Kralj & Sanjin Strukić izlažu uz fotografije brojnih foto agencija s kojima PIXSELL surađuje na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. Izložbu su organizirali PIXSELL & HFC i traje do 25.07.2026.
 

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