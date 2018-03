Jedna trica, druga, treća... 'Pa taj Šarić igra kao Larry Bird!'

U večeri u kojoj je Robert Covington još jednom razljutio navijače Sixersa, u kojoj je Joel Embiid imao drugu najlošiju šutersku večer otkad je u NBA ligi, u kojoj Ben Simmons praktički nije ni šutnuo na koš cijelo drugo poluvrijeme, Philadelphiju je "iznad vode" držao Dario Šarić.

Nažalost po njega, nije bilo dovoljno. Dario je zabio 20 koševa, bio je prvi strijelac Sixersa, pri čemu je šutirao 5-10 iz igre. Čak sedam od tih deset šuteva bile su trice, a ubacio je četiri. Dodao je tome i deset skokova, četiri asistencije, ali i čak šest izgubljenih lopti.

JJ Reddick zabio je 18, Joel Embiid 17, pogodivši samo pet od 17 šuteva, a Marco Belinelli pomogao je s 14 poena. Sve skupa - tanko. Pogotovo kad starter Covington iz igre gađa 0-10...

Miami je predvodio Hassan Whiteside s 26 koševa, a Dwayne Wade dodao je 16 za pobjedu kojom se Miami, sedmi na Istoku, približio šestim Sixersima na samo jednu pobjedu. A daleko je još rasplet, Philadelphiji je ostalo još 18 utakmica do kraja regularne sezone.

No vratimo se mi na Darija Šarića. Koji je ponovno bio očajan zbog poraza, ali dobro je u svemu tome što on igra sjajno. I šutira na nevjerojatno visokoj razini. Igrač koji je nekad "imao sve osim šuta", u posljednjih je mjesec dana briljantan. Konkretno, od 6. veljače do danas šut za tricu mu je fenomenalnih 45,1%. Što je, gledajući cijelu ligu, peti najbolji učinak u NBA-u!

Navijači Philadelphije, gledajući njihove "tweetove", sve više shvaćaju tko je i što je Dario Šarić. Njegovom energijom, pristupom, borbenošću i fajterskim duhom oduševljeni su odavno. Sad, kad je počeo i šutirati na ovako visokoj razini, većina ih se slaže da se puno više toga u igri Sixersa mora graditi upravo oko Darija. A neki su u svemu tome malo i "odlijepili"...

Dario Saric

Darro Sairc

Darry Sirc

Larry Bird pic.twitter.com/8QtUVGKncf — Joello Creed (@JoelloCreed) 9. ožujka 2018.

Dakle, tu je sve jasno. Obojica su bijelci, podjednake su visine (Bird 206 cm - Šarić 208 cm), zabijaju trice... Ma kao blizanci. Još samo da Dario osvoji tri NBA titule, dvaput bude MVP finala, triput postane MVP sezone... I bit će potpuno identični.

Nego, vratimo se na stvarni život. U svemu ovome što je Dario napravio strši podatak koji kaže - u svojoj "rookie" sezoni imao je 14 utakmica s 20 ili više koševa, a ova partija protiv Miamija mu je 15. takva ove sezone. Dakle, 18 utakmica prije kraja nadmašio je samoga sebe. U tih 18 utakmica, treba i to spomenuti, Sixersi će čak 13 puta igrati s protivnicima koji više nemaju šanse za ulazak u doigravanje, što bi moglo biti značajno u lovu na što bolju startnu poziciju.

Eastern Conference standings:



1. Toronto (46-17)

2. Boston (45-20; 2 GB)

3. Cleveland (37-26; 9 GB)

4. Indiana (37-27; 9.5 GB)

5. Washington (37-28; 10 GB)

6. Philadelphia (35-28; 11 GB)

7. Milwaukee (34-30; 12.5 GB)

8. Miami (34-31; 13 GB)

9. Detroit (29-35; 17.5 GB) — USA TODAY NBA (@usatodaynba) 7. ožujka 2018.

Steph Curry opet ozlijedio gležanj

Uz Šarića, jedini hrvatski košarkaš koji je protekle noći bio u akciji je Dragan Bender, no nije se najbolje proveo u sudaru s Oklahoma City Thunderom. Phoenix je ostao je minus 28, a Bender je ubacio samo tri koša, imao tri skoka i jednu asistenciju, iako je na parketu proveo čak 31 minutu. Šutirao je četiri puta, jednom za dvicu i triput za tricu, a jedanput je za tri i pogodio...

Boston je slavio u gostima kod Minnesote, na čijoj klupi je, ovaj put bez minutaže, prvi put sjedio Derrick Rose, a u glavnoj ulozi bio je Nemanja Bjelica. Srpski krilni centar utrpao je 30 poena, uz šest trica, te skupio 12 skokova. Boston su vodili Kyrie Irving s 23 i Al Horford s 20 koševa.

Najjača utakmica večeri igrala se u Oracle Areni, Golden State dobio je San Antonio, ali izgubio je Stephana Curryja. Barem za sljedeće dvije utakmice. Problem je opet s desnim gležnjem, koji je Stepha već nekoliko puta mučio, a ovaj put nesreća ga je zadesila nepune dvije minute nakon prvog podbacivanja.

Kad već nije bilo Curryja, stvar je u svoje ruke preuzeo Kevin Durant i zatrpao mrežicu Spursa sa 37 koševa, od čega 15 u posljednjoj četvrtini.

REZULTATI:

Miami - Philadelphia 108-99

Charlotte - Brooklyn 111-125

Oklahoma City - Phoenix 115-87

Golden State - San Antonio 110-107

Minnesota - Boston 109-117