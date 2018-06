Jedno dobro poluvrijeme nije dovoljno, Hrvatska mora bolje

Zlatko Dalić eksperimentirao je protiv najveće reprezentacije svih vremena. Stavio je Domagoja Vidu na lijevi bok. Nije to izgledalo loše, ali iskreno nije bilo ni za pamćenje. Jasno je kako ostaje problem lijevoga boka. Ova Dalićeva odluka nije ništa riješila, dapače, dvojbe i dalje ostaju.

Brazilce smo na početku utakmice i u prvome poluvremenu iznenadili presingom, izgledalo je to jako dobro. Da je bilo malo sreće, na poluvrijeme bismo otišli sa prednošću. Selecao nam u prvih 45 minuta nije zapucao u okvir gola, no div se probudio u nastavku.

Kao da je Neymarov ulazak u igru zakočio naše igrače. Dojam je da je Brazil u nastavku do pobjede došao s pola snage. Malo je "dodao gas" i to je bilo to.

Jedno dobro poluvrijeme nije bilo dovoljno. Jasno je kako jedno poluvrijeme u utakmicama SP-a neće biti dovoljno za nešto više. Hrvatska jednostavno mora puno bolje igrati. Istina, Brazilci su jedni od najvećih favorita Mundijala, ali ovakve utakmice će vam pokazati gdje ste u određenom trenutku. Do Nigerije i prve utakmice na Mundijalu ostalo je još 13 dana. Ima dovoljno vremena za popravak nekih stvari, ali ne i svih.

Ante Rebić ovom si je partijom definitivno kupio mjesto u prvih 11 protiv Nigerije i na Mundijalu. Za fantastičan dojam nedostajao mu je samo gol. Bez ikakve sumnje on postaje velike snaga ove reprezentacije. On je Dalićev dobitak. Senatori poput Ivana Perišića i Luke Modrića ostali su dužni protiv Brazila, ali oni su u reprezentaciji odigrali puno velikih i sjajnih partija tako da ih se ne smije previše kritizirati.

Od Matea Kovačića očekujemo puno više. Stalno od Kove čekamo da zablista, ali to nikako da se dogodi. Nakon njegova ulaska u igru smo još više pali. Mateo jednostavno mora puno bolje. Dužnik je u reprezentaciji, vrijeme je da do Svjetskog prvenstva uđe u pravu formu.

Vedran Ćorluka definitivno se oporavio od ozljede i izgledao je dobro u paru s Dejanom Lovrenom. Ako se Vida vrati u sredinu obrane, onda bi netko iz dvojac Čarli - Lovren preselio na klupu. I to će biti velika Dalićeva dvojba.

Da smo dobili Brazil, nastala bi neviđena euforija. Mi smo takvi, već bismo se vidjeli u polufinalu ili finalu Svjetskog prvenstva. Ovaj nas je poraz spustio na zemlju. Izborniče, probajte popraviti ono što nije bilo dobro. Ako želimo proći skupinu, onda moramo biti na razini drugog poluvremena u Ukrajini ili prvoga poluvremena s Grčkom u Zagrebu. To mora biti putokaz.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.