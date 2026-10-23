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SMRŠAVIO 32 KILE

Jednom od najboljih snookeraša se život raspao. Bankrotirao je, a sada otkrio šokantnu istinu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Jednom od najboljih snookeraša se život raspao. Bankrotirao je, a sada otkrio šokantnu istinu...
Foto: Profimedia
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Mark Allen šokirao je svijet: nakon klinike za mentalno zdravlje slomio se pred kamerama i priznao da možda više neće igrati snooker

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Mark Allen (40) godinama je oduševljavao ljubitelje snookera svojim potezima, no iza blještavih titula krila se teška životna bitka. Bivši svjetski broj jedan nedavno je izašao iz klinike za mentalno zdravlje kako bi odigrao turnir u rodnoj zemlji. Njegov emotivni slom pred kamerama šokirao je sportski svijet i otkrio probleme s kojima se bori daleko od zelenog stola.

Briljantna karijera i financijski krah

Mark Allen dolazi iz sjevernoirskog Antrima i ušao je među profesionalce 2005. godine. Tijekom duge karijere osvojio je 12 rangirnih turnira, uključujući prestižni Masters 2018. i UK Championship 2022. godine. Pod nadimkom "The Pistol", Allen je izgradio reputaciju izvanrednog napadačkog igrača koji je prešao granicu od 700 troznamenkastih breakova. U svibnju 2024. godine ispisao je povijest jer je postao prvi sjevernoirski igrač na prvom mjestu svjetske ljestvice.

Unatoč tome što je od turnirskih nagrada i sponzora zaradio više od šest milijuna funti, njegov privatni život počeo se raspadati zbog financijske neodgovornosti. Allen je u siječnju 2021. godine proglasio bankrot, a javnosti je priznao da je trošio novac jednako brzo kako ga je i zarađivao. Problemi su se gomilali pa mu je sud u ožujku 2025. godine na pet godina zabranio obnašanje dužnosti direktora tvrtke zbog brojnih propusta u vođenju poslovanja.

​- Jednostavno sam previše trošio u svakom aspektu svog života - priznao je Allen novinarima kada je govorio o svojim dugovima.

Visoki troškovi razvoda od bivše supruge Kyle McGuigan i neplaćeni porezi gurnuli su ga preko ruba, no uspio se donekle financijski stabilizirati do 2024. godine.

Životni lomovi i fizička transformacija

Osim financijskih muka, Allen je vodio teške bitke na osobnom planu. Nakon prvog razvoda uslijedio je dugačak javni spor oko alimentacije s bivšom partnericom Reanne Evans, koja je i sama profesionalna igračica snookera. Njihov zategnuti odnos kulminirao je na turniru British Open 2021. godine kada je Evans otvoreno odbila njegov pozdrav šakom uoči meča.

Pritisnut stresom, Allen se odlučio na veliku životnu promjenu te je u vrlo kratkom roku drastično smršavio. Izgubio je oko 32 kilograma, a kao glavni motiv naveo je brigu za zdravlje i želju da jednog dana otprati kćer do oltara. Promjena načina života nakratko mu je donijela mir, a u lipnju 2025. godine oženio se Sarom Herald u Las Vegasu.

Ipak, demoni prošlosti i nakupljeni stres ponovno su uzeli danak u novoj godini. Allen se u travnju ove godine, nakon bolnog ispadanja u polufinalu Svjetskog prvenstva, potpuno povukao iz javnosti i otkazao niz zakazanih turnira.

Emotivni slom pred kamerama

Allen je u listopadu napokon prekinuo šutnju i otkrio da je proveo deset tjedana u klinici za mentalno zdravlje. Na iznenađenje mnogih, na vlastiti je zahtjev privremeno izašao iz klinike kako bi nastupio na Northern Ireland Openu pred domaćom publikom. Izgubio je 4-2 od bliskog prijatelja Jordana Browna, a zatim se slomio u iznimno emotivnom televizijskom intervjuu.

​- Preplavljen sam podrškom, ali problemi su unutra. Iskreno, trenutno ne vidim budućnost sa snookerom u njoj. Samo pokušavam preživjeti - rekao je Allen jedva susprežući suze pred novinarima.

Kasnije se oglasio dugačkim priopćenjem u kojem je zahvalio obitelji, osoblju klinike i kolegama pacijentima na pomoći u najmračnijim danima. Naglasio je da se sada mora boriti u privatnom životu jednako jako kao što se godinama borio na turnirima. Cijela situacija izazvala je brzu reakciju čelnika svjetskog snookera koji su mu javno iskazali podršku.

​- Mark je jedan od najčvršćih igrača koje je sport ikada vidio, svi ovdje stoje iza njega - rekao je Jason Ferguson, predsjednik udruženja WPBSA, u izjavi za britanske medije.

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 Sukob i pomirenje s O'Sullivanom

U svijetu snookera koji je mentalno nevjerojatno iscrpljujući, Allen je tijekom karijere izgradio zanimljiv odnos s najvećim igračem u povijesti, Ronnieom O'Sullivanom. Dvojac se oštro sukobio na turniru Champion of Champions 2020. godine kada je Allen bez zadrške optužio O'Sullivana za pokušaj zastrašivanja.

Unatoč povišenim tonovima pred kamerama, njihov se odnos potpuno promijenio kada su se svjetla ugasila. Allen je kasnije javno otkrio da mu je upravo O'Sullivan bio jedan od prvih koji su priskočili u pomoć kada je prolazio kroz najgoru fazu razvoda i javnog linča.

​- Sjedili smo u njegovoj sobi i razgovarali gotovo sat vremena o raznim stvarima, a najmanje o snookeru - opisao je Allen podršku koju je tada dobio od legendarnog O'Sullivana.

*uz korištenje AI-a

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