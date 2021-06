Hrvatski košarkaši se posljednja dva tjedna vrijedno spremaju za najvažniji događaj ovog ljeta. A to su kvalifikacije za OI u Splitu. Izbornik Veljko Mršić je u krnjem sastavu, sa svega devet igrača, otišao u Opatiju na pripreme, no kako se bliži turnir u Splitu, polako se roster kompletira.

Nakon početnih priprema u Opatiji te prijateljskih susreta sa Slovencima u Rijeci i Ljubljani, naši reprezentativci su se uputili u Split gdje ih očekuju dvije utakmice s Portorikom, prva 23. lipnja, a druga odmah dan poslije.

Hrvatska je izgubila obje utakmice od Slovenije, no izbornik Veljko Mršić je bio zadovoljan viđenim. Pogotovo Marijem Hezonjom koji je pokazao da će biti ogromno pojačanje za nas.

U nekim trenucima je falilo snage i koncentracije, no vjerujemo da su razlog teške pripreme i da će igrači do početka turnira biti na radnoj temperaturi i sto posto spremni. Reprezentacija je napokon kompletna na poziciji petice jer su se pridružili Ante Žižić i Darko Planinić, a uskoro bi u Split trebao stići naš najbolji igrač kojeg svi željno iščekujemo. A to je Bojan Bogdanović.

- Polako se kompletiramo. Jučer smo napravili prvi trening sa Žižićem i Planinićem, bilo je to odmah bolje, momčad je izgledala dosta bolje na treningu. Očekujem za ove dvije utakmice s Portorikom da pokažemo još jedan napredak u igri bez obzira što su Planinić i Žižić s nama odradili tek dva treninga, ali vjerujem da ćemo pokazati bolju igru nego protiv Slovenije. Polako, ali sigurno smo na onome putu na kojem želimo biti. Da budemo najbolji kada bude najpotrebnije. Sve radimo da budemo spremni na turniru, dolaskom Bogdanovića dobit ćemo dosta širine, imat ćemo nakon njegovog dolaska pet, šest dana do utakmice s Brazilom. Cilj nam je da 3. i 4. srpnja budemo najbolji u ovom prvom okupljanju i idemo korak po korak - kazao je izbornik Mršić.

Nije mu bilo nimalo lagano na početku priprema. Do posljednjeg trenutka nije znao tko će mu od igrača biti na raspolaganju i nije se mogao u potpunosti posvetiti pripremi taktike za turnir, a uz to su se pojavili i problemi s ozljedama. Otpali su Kruno Simon i Dragan Bender, Luka Šamanić je nakon oporavka htio pomoći reprezentaciji, no bol je bila prejaka. I dalje je upitan i Filip Krušlin.

No, uz sve te probleme, naše reprezentativce sigurno veseli to što će u srijedu napokon igrati pred navijačima. Doduše, neće biti Spaladium Arena puna, ali i dvije tisuće navijača, koliko je ulaznica u prodaji, će biti veliki vjetar u leđa našim igračima nakon ovog teškog i mučnog razdoblja s praznim tribinama.

- Veselimo se utakmici pred publikom, koliko čujem 2000 ulaznica je u prodaji. To je generalna proba za organizaciju, za nas. Još jedna pripremna utakmica u kojoj očekujem da pokažemo još bolju igru nego protiv Slovenije. Bit ćemo čvršći dolaskom Žižića i Planinića. Imamo rotaciju na petici i bit ćemo bolji. Ostatak momčadi očekujem da bude bolji.