Jela što je htjela! Borkinja pala vagu za skoro cijelu kategoriju!

UFC-ova miljenica Mackenzie Dern (24) ovaj vikend bori se protiv Amande Cooper u Rio de Janeiru.

Amerikanka brazilskih korijena trostruka je svjetska prvakinja u graplingu, dvaput je osvajala prestižni Pan Ams, najveći jiu-jitsu turnir Americi što je kao Liga prvaka u nogometu.

UFC je u njoj vidio sjajnu šansu jer Mackenzie je u kombinaciji atraktivnog izgleda i renomea vrlo dobre borkinje potencijalna zvijezda. No na prvom pravom ispitu Mackenzie se propisno osramotila.

Borba protiv Amande Cooper dogovorena je u kategoriji do 52 kilograma. Dern je stala na vagu koja je pokazala - 55.8 kila! Što je gotovo na granici muha kategorije.

Grappling star Mackenzie Dern missed weight for her #UFC224 strawweight bout with Amanda Cooper, she registered 123 pounds on the scale. https://t.co/sus2swXtXy pic.twitter.com/sGvrDkJWOi