Jelavić bijesan na VAR i suce: 'Kunu se da nije bilo zaleđe, gadljivo mi je da nije svirano!'

Nogometaši Lokomotive su sjajno krenuli u sezonu. Tri pobjede i tri remija vinuli su ih na treće mjesto HNL-a na kojem su 'lokosi' dočekali susret 8. kola protiv Hajduka na Poljudu. Momčad Nikice Jelavića u Splitu je izgubila 2-0, a dan kasnije još se vuku repovi zbog prvog gola Splićana.

Ante Rebić postigao je prvijenac u bijelom dresu, Marko Livaja mu je asistirao. Pogodak Hajduka za vodstvo podigao je puno prašine jer je kapetan 'bilih' u začetku akcije bio u zaleđu, no suci Tihomir Pejin i Vedran Đurak u VAR sobi su procijenili da je sve bilo u redu. Još nevjerojatnije, u prijenosu utakmice puštena je potpuno kriva analiza situacije s povučenim linijama na Rebiću za kojeg je otpočetka bilo jasno da nije bio u nedozvoljenoj poziciji.

Upitna je situacija u kojoj Rokas Pukštas proigrava Livaju, a dokaza da najbolji igrač Hajduka nije bio u zaleđu u prijenosu nije bilo. Sve to je razljutilo Nikicu Jelavića koji je neposredno nakon utakmice prokomentirao upitan gol.

- Muči me prvi gol, volio bih pogledati snimku je li bilo zaleđe ili nije kod gola - rekao je trener Lokomotive pa dan kasnije, kada je pregledao cijelu situaciju dovoljno puta, još oštrije reagirao.

- U VAR sobi se kunu da nije bilo zaleđe, ali dobili smo snimku koja kaže drukčije, pa neka mi netko objasni... Da, ostaje dojam da smo mogli napraviti i više, no najsnažniji dojam ipak ostavlja taj gol Hajduka, za koji uopće ne mogu vjerovati da su ga priznali! Što su gledali, što su pokazivali na ekranu... Uopće mi ne ide u glavu da se to može dogoditi na jednoj ovakvoj utakmici. Da nam ništa poslije nije prikazano, da ništa nije dokazano, da se prema tomu ponaša kao da se ništa nije dogodilo - rekao je Jelavić za SN i dodao:

- Po snimci koju imamo, vidi se zaleđe od pola metra. Morao ga je vidjeti i pomoćni sudac, a ne samo VAR soba, jer ga je bilo lagano za opaziti. Jednostavno, osjećamo se zakinutima zato što i jesmo zakinuti.

Otkrio je da bi reagirao na isti način neovisno o kojem klubu HNL-a se radi.

- Prije početka sezone imali smo seminar sa svim hrvatskim sucima i šefom Layecom. On je jasno i glasno rekao da treba čuvati sliku hrvatskog nogometa, ali na ovaj način, on radi apsolutno suprotno! Gadljivo mi je da ovo uopće nije svirano... Nekad imam osjećaj da nisam nikada ni igrao nogomet, ili da sam bio samo prolaznik. Boli te kad te netko uvjerava u jedno, a ti vidiš drugo. Ovako bih reagirao protiv koga god da smo igrali, nebitno je radi li se o Hajduku, Dinamu ili nekom trećem.