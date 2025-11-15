Jelavić: Hajduk je imao faza, ali ne možemo ocjenjivati Garciju

Trener Lokomotive Nikica Jelavić gostovao je u emisiji Sport nedjeljom i komentirao aktualnosti u hrvatskom prvenstvu.

- Hajduk je imao faza. Ispali su iz Europe, pa je krenulo dobro, pa je opet palo i sad je opet dobro. To nije kontinuitet. Ne možemo mi svi ocjenjivati kako vidimo Garciju i Hajduk. Kako ćeš ti u ovom trenutku donijeti ocjenu? - rekao je Jelavić i dodao:

- Po meni, da bi javnost donosila odluku o bilo kojem treneru koji je dobio ugovor na dvije ili tri godine, treba barem šest mjeseci da bi podvukao crtu.

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Lokomotiva sastali se u 12. Kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Splićani su vodeća momčad HNL-a nakon 13 kola s četiri boda više od Dinama, a Jelavić smatra da su posebno stabilni u obrani.

- Glupo je uopće pričati o davanju neke ocjene. Hajduk vidim kao jednu stabilnu ekipu, popravili su fazu obrane i ne primaju puno golova. Naprijed nešto naprave i zabiju i tu su napravili tu prednost. Hoće li zadržati taj kontinuitet da su dolje čvrsti, da naprijed zabiju... To ćemo vidjeti - kaže Jelavić.

Jelavić vodi seniorsku momčad Lokomotive od srpnja ove godine, a u prvenstvu "lokosi" imaju 17 bodova i šesti su na ljestvici.