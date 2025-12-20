Prvi kvartal smo uzeli više bodova pa smo u minimumu za opstanak u ligi. Drugi kvartal nije bio dobar, svjesni smo toga, dobro će nam doći odmor, kaže trener Lokomotive
Jelavić: Imali smo šansu za 1-1, a onda primimo drugi gol. Šest juniora bilo nam je na klupi...
Dinamo je pobijedio Lokomotivu 2-0 u 18. kolu HNL-a na Maksimiru i postao jesenski prvak! Golove su zabili Topić i Beljo, a dojmove je nakon utakmice podijelio trener "Lokosa" Nikica Jelavić.
- Nismo puno pokazali, Dinamo je od prve minute bio bolji. Dali su rani gol, to nas je poremetilo. Imali smo problema u pripremi utakmice, falilo je dosta igrača, imali smo šansu za 1-1 i onda iz kontre primimo gol - započeo je za MAX Sport.
Morali ste rano mijenjati?
- Lorber se povrijedio, imali smo šest juniora na klupi, čestitiam Dinamu na pobjedi.
Devet utakmica bez pobjede?
- Prvi kvartal smo uzeli više bodova pa smo u minimumu za opstanak u ligi. Drugi kvartal nije bio dobar, svjesni smo toga, dobro će nam doći odmor.
Slijedi prijelazni rok?
- Prespavat ćemo prvo i napraviti opširan sastanak pa vidjeti kako ćemo dalje.
Program za dalje?
- Petog počinjemo pripreme, sedmog siječnja smo u Medulinu, a brzo će doći prvenstvo - rekao je trener Lokomotive za MAX Sport.
"Lokosi" su u nizu od devet prvenstvenih utakmica bez pobjede i trenutačno su osma momčad lige.
