Jelavić: Imali smo šansu za 1-1, a onda primimo drugi gol. Šest juniora bilo nam je na klupi...

Dinamo je pobijedio Lokomotivu 2-0 u 18. kolu HNL-a na Maksimiru i postao jesenski prvak! Golove su zabili Topić i Beljo, a dojmove je nakon utakmice podijelio trener "Lokosa" Nikica Jelavić.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nismo puno pokazali, Dinamo je od prve minute bio bolji. Dali su rani gol, to nas je poremetilo. Imali smo problema u pripremi utakmice, falilo je dosta igrača, imali smo šansu za 1-1 i onda iz kontre primimo gol - započeo je za MAX Sport.

Morali ste rano mijenjati?

- Lorber se povrijedio, imali smo šest juniora na klupi, čestitiam Dinamu na pobjedi.

Devet utakmica bez pobjede?

- Prvi kvartal smo uzeli više bodova pa smo u minimumu za opstanak u ligi. Drugi kvartal nije bio dobar, svjesni smo toga, dobro će nam doći odmor.

Slijedi prijelazni rok?

- Prespavat ćemo prvo i napraviti opširan sastanak pa vidjeti kako ćemo dalje.

Program za dalje?

- Petog počinjemo pripreme, sedmog siječnja smo u Medulinu, a brzo će doći prvenstvo - rekao je trener Lokomotive za MAX Sport.

"Lokosi" su u nizu od devet prvenstvenih utakmica bez pobjede i trenutačno su osma momčad lige.