Obavijesti

Sport

Komentari 3
TRENER LOKOMOTIVE

Jelavić: Imali smo šansu za 1-1, a onda primimo drugi gol. Šest juniora bilo nam je na klupi...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Jelavić: Imali smo šansu za 1-1, a onda primimo drugi gol. Šest juniora bilo nam je na klupi...
3
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prvi kvartal smo uzeli više bodova pa smo u minimumu za opstanak u ligi. Drugi kvartal nije bio dobar, svjesni smo toga, dobro će nam doći odmor, kaže trener Lokomotive

Dinamo je pobijedio Lokomotivu 2-0 u 18. kolu HNL-a na Maksimiru i postao jesenski prvak! Golove su zabili Topić i Beljo, a dojmove je nakon utakmice podijelio trener "Lokosa" Nikica Jelavić

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nismo puno pokazali, Dinamo je od prve minute bio bolji. Dali su rani gol, to nas je poremetilo. Imali smo problema u pripremi utakmice, falilo je dosta igrača, imali smo šansu za 1-1 i onda iz kontre primimo gol - započeo je za MAX Sport. 

Morali ste rano mijenjati?

- Lorber se povrijedio, imali smo šest juniora na klupi, čestitiam Dinamu na pobjedi.

Devet utakmica bez pobjede?

- Prvi kvartal smo uzeli više bodova pa smo u minimumu za opstanak u ligi. Drugi kvartal nije bio dobar, svjesni smo toga, dobro će nam doći odmor.

Slijedi prijelazni rok?

- Prespavat ćemo prvo i napraviti opširan sastanak pa vidjeti kako ćemo dalje. 

Program za dalje?

- Petog počinjemo pripreme, sedmog siječnja smo u Medulinu, a brzo će doći prvenstvo - rekao je trener Lokomotive za MAX Sport. 

KOMENTAR Dinamo je opet jesenski prvak: Topić iskoristio priliku, svi znaju da ova momčad mora još bolje!
Dinamo je opet jesenski prvak: Topić iskoristio priliku, svi znaju da ova momčad mora još bolje!

"Lokosi" su u nizu od devet prvenstvenih utakmica bez pobjede i trenutačno su osma momčad lige. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!
BOLI GLAVA...

ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!

Mislim da mi je slomljena čeljust. Definitivno je slomljena. Bila je to dobra borba. Dobio sam batine od jednog od najboljih boksača svih vremena. Volim to! Vratit ću se i u jednom trenutku postati svjetski prvak, rekao je
Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi
ZA KRAJ 2025. GODINE

Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi

"Modrima" je pripao gradski derbi u posljednjoj utakmici koju su obje momčadi odigrale u ovoj godini. Dinamo je na vrhu lige sa 38 bodova, dok je Lokomotiva osma s 19 bodova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025