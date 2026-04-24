MIJENJA GA MALEŠ

Jelavić neće voditi Lokomotivu protiv Osijeka. Evo koji je razlog

Piše Petar Božičević,
Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Triput su se sastale ove dvije momčadi ove sezone, a dva dvoboja završila su remijem, dok je jednom slavila Lokomotiva. "Lokosi" su peti u HNL-u s 40 bodova, dok je Osijek deveti sa 31 bodom

Nikica Jelavić neće s klupe Lokomotive voditi dvoboj protiv Osijeka na Opus Areni, već će to učiniti pomoćni trener Mate Maleš. Jelavića neće biti zbog rutinskog operativnog zahvata, a Maleš je najavio utakmicu s Osijekom. 

- Stanje u ekipi je dobro, svi igrači su zdravi, spremni i dobro se osjećaju. U Osijek idemo maksimalno spremni. Za mladu ekipu poput naše u nogometu je najvažnije imati rezultat i pobjeđivati. Jako smo zadovoljni i sretni zbog toga. Pozitivni smo i nadamo se da ćemo tako nastaviti - rekao je Maleš pa progovorio o suparniku. 

- Osijek je kvalitetna momčad s dobrim igračima i odličnim trenerom koji je donio novu energiju. Igraju dobar nogomet, organizirani su, čvrsti u obrani i primaju malo golova, a istovremeno su opasni u napadu. Svjesni smo svega i na nama je da se maksimalno pripremimo. 

