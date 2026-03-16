Jelena Đoković u seksi bikiniju na odmoru. Fotke obilaze svijet

Britanski mediji raspisali su se o fotkama Jelene Đoković na odmoru u Grčkoj, koje su nastale u ljeto 2025. Paparazzi su fotografirali par koji je u opuštenom izdanju odmarao na Mikonosu
Iako su svjetski mediji popratili odmor slavnog para, britanski tabloidi, predvođeni Daily Mailom, pokazali su posebnu fascinaciju Jelenom Đoković. U detaljnim izvještajima opisivali su svaki detalj njezinog boravka na plaži
Iako su svjetski mediji popratili odmor slavnog para, britanski tabloidi, predvođeni Daily Mailom, pokazali su posebnu fascinaciju Jelenom Đoković. U detaljnim izvještajima opisivali su svaki detalj njezinog boravka na plaži
U detaljnim izvještajima opisivali su svaki detalj njezinog boravka na plaži, ističući njezinu "besprijekornu figuru" i odabir kupaćeg kostima, a fotografije su opisivali kao "rijetko viđene" i "iznimno smjele" za suprugu teniskog asa, koja inače njeguje elegantan i decentan stil.
Tridesetosmogodišnji Novak pokazao je svoju prepoznatljivu atletsku figuru, dok je godinu dana starija Jelena plijenila poglede u odvažnoj kombinaciji kupaćeg kostima. Njihovi poljupci i zagrljaji, zabilježeni u moru i na ležaljkama, postali su glavna tema tabloida koji su njihov odmor opisali kao dokaz da strast u njihovom braku ne jenjava ni nakon desetljeća zajedništva.
Par je za opuštanje odabrao resort Nammos, smješten na plaži Psarrou, koji je sinonim za luksuz i ekstravaganciju. Riječ je o odredištu koje tijekom ljetnih mjeseci vrvi A-listerima, a na popisu gostiju koji su ovdje uživali nalaze se imena poput Leonarda DiCaprija, Ariane Grande, Lewisa Hamiltona i Waynea Rooneyja. O ekskluzivnosti mjesta najbolje govore podaci koje je objavio Business Insider, prema kojima boca šampanjca u Nammosu može koštati i više od 115.000 eura, dok se torbice marke Gucci prodaju za iznose koji premašuju šest tisuća eura.
Javna razmjena nježnosti na Mikonosu samo je potvrdila ono što mnogi već znaju – veza Novaka i Jelene izgrađena je na čvrstim temeljima koji sežu daleko u prošlost, prije slave i milijuna.
Njihova ljubavna priča započela je u srednjoškolskim klupama u Beogradu, a službeno su postali par 2005. godine, nedugo nakon što je Novak zakoračio u profesionalne teniske vode. Prošli su kroz izazovno razdoblje veze na daljinu dok je Jelena studirala na prestižnom sveučilištu Bocconi u Milanu. Ona je to vrijeme jednom prilikom opisala kao "znanstvenu fantastiku", prisjećajući se kako su kao mladi studenti s ograničenim budžetom morali pažljivo planirati svaki susret.
Zaručili su se 2013. godine, a sudbonosno "da" izrekli su 10. srpnja 2014. na Svetom Stefanu u Crnoj Gori, samo nekoliko dana nakon što je Novak po drugi put osvojio Wimbledon. Brak su okrunili rođenjem dvoje djece – sina Stefana, koji je na svijet stigao u listopadu 2014., i kćeri Tare, rođene u rujnu 2017. godine.
Iako je svjetskoj javnosti najpoznatija kao supruga Novaka Đokovića, Jelena je uspješna i obrazovana žena s vlastitom karijerom. Nakon što je diplomirala poslovnu administraciju na Bocconiju, stekla je i magisterij iz menadžmenta luksuznih dobara i usluga na Međunarodnom sveučilištu u Monaku. Svoje znanje i strast usmjerila je u humanitarni rad, kao suosnivačica i globalna direktorica Zaklade Novak Đoković.
Ona je puno više od pratnje na tribinama; aktivno sudjeluje u upravljanju obiteljskim brendom i neumorno radi na projektima koji mijenjaju živote djece, dokazujući da je snaga koja stoji iza teniskog prvaka i sama prvakinja na svom terenu.
