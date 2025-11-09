Jeličić: Užasava me zločesta 'purgerština'. Mario Kovačević od početka nije bio prihvaćen

Utakmicom Varaždina i Rijeke završilo je 13. kolo HNL-a. Bilo je svačega, a najveće je iznenađenje pobjeda Istre 1961 protiv Dinama (2-1) na Aldo Drosini. Joško Jeličić i Hrvoje Vejić analizirali su događanja u emisiji na MAX Sportu.

Hajduk - Osijek 2-0

- Za Osijek je pogled na tablicu katastrofa, ovo nitko nije očekivao. Muče se s igrom, osim na početku prvenstva kad je to na nešto ličilo. Bit će teško Sopiću podignuti ovu momčad. Dobro će im doći pauza - započeo je Vejić pa pustio riječ Jeličiću.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- U momčad se uvukao nemir, strah, kočnica, to je jedino što Sopić može promijeniti. Osijek je krenuo jako, poslao loptu u aut i pritisnuo visoko, a onda primi gol u petoj minuti. To me podsjeća na one borilačke filmove kad se čovjek bori, mlatara rukama pa dobije šamar i ode plakati. Dečki, ako se treneri tako često mijenjaju onda vi nešto dobro ne radite.

- Lideri i stariji igrači moraju povući cijelu momčad, vidljiv je strah, a kad gledamo Osijek, nitko ne očekuje da će oni zabiti gol - rekao je Jeličić i dodao:

- Ovaj Osijek može kontrolirati teta u vrtiću ili zaštitar u mirovini. Hajduk nije ponudio previše do isključenja. Krovinovića je najbolje definirao jedan bivši trener. On najbolje igra kad je i ostatak momčadi posložen. On nije "game changer", ali je jako važan. Kritizirao sam ga sto puta, ali pitanje je i uvjeta pod kojima on igra.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Garcia nije doveo i inzistirao na Španjolcima. Almenu je vidio na treningu i dao mu priliku, a Guillamon i Edgar očito nisu impresionirali trenera, to je jedina istina - rekao je Jeličić o Španjolcima u Hajduku.

- Prestrogo je Jurišić isključen, po mojem mišljenju. Zanima me kako bi izgledao Osijek da se taj crveni karton nije dogodio - rekao je Vejić o isključenju Osijekovog igrača.

- Šarlija nije sada Sergio Ramos, a lani je bio "njonjo iz Solina". Svi stišću, svi se brane, dobro je rekao u izjavi nakon utakmice. Hodak ulazi u sredinu i brani negativnu tranziciju, a kad svi tako igraju obranu, zadnji red može "staviti kravatu" - kaže Jeličić o obrani Hajduka.

- Za Hajduk je važno da je financijski stabilan. Ne smije se opterećivati budućnosti i trenutačnim stanjem na ljestvici. Slijedi im Rijeka u gostima, Varaždin doma pa Dinamo na Maksimiru. Može tu biti svega, ali najbitnije je da ostanu fokusirani - zaključio je Jeličić o splitskom klubu.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Istra 1961 - Dinamo 2-1

- U nogometu se stvari brzo mijenjaju. Igrač Istre su dočekani s "igrajte, pederi", a nakon utakmice slave. Kad je Kovačević izabran, većina je rekla da je ovo prevelik zalogaj za njega. Užasava me zločesta "purgerština". On od početka nije bio izbor nikome. Svi su govorili "ma nije on za Dinamo", a ja sam ih pitao: "A tko je?". Dinamo je pobijedio sve derbije. Dinamo je imao 31 udarac (13 blokiranih), 21 korner, 18 udaraca unutar 16 metara, 51 centaršut... Znam da je to statistika. Beljo je imao dva zicera, Zajc pogodio stativu... Dinamo u nijednoj utakmici nije bio ovako dominantan kao protiv Istre. Znam da je rezultat jedino mjerilo, ali koštale su ga individualne pogreške Lisice, McKenne, Bennacera... - rekao je Jeličić i dodao:

- Dinamo je napravio sve osim golova, a odlučile su individualne pogreške.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Istra je iskoristila ponuđeno, Lawal je zabio dva gola, a sad će se opet potezati pitanje desnog beka. Vidjeli smo kako je Dinamo izgledao s Theophilom protiv Celte, opet to nije bilo dobro. Ankete su već tu, potresi... - kaže Vejić i dodaje:

- Mariju nije lako. Bio je težak tjedan rezultatski, ali tko god prati, zna da Mario zna znanje i da će odabrati dobra rješenja.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Bakrar je najbolji napadač u Dinamu. Igra zabija golove, odnosno stvara prilike. Belju i Kulenovića ne možemo kriviti za to što momčad ne stvara prilike. Ne smiješ pokazivati nezadovoljstvo svojom minutažom, to je napravio i Villar. Sad će se vidjeti i karakter te momčadi, moraju se skupiti, u Europi su itekako živi, a Hajduk bježi četiri boda. Sada dolaze derbiji, dolazi i reprezentativna pauza, trebaju se resetirati, skupiti i krenuti u pobjednički niz - kaže Jeličić.

- Nije mi se svidio govor tijela Bennacera, čak i nonšalancija. Izašao je na poluvremenu, ne znam u kakvom je stanju fizički, a čini mi se da nekad i podcjenjuje protivnika.

- Sad se igrači i trener moraju ostaviti bilo kakvog čitanja, moraju zaroniti u rad i trening. Moraju isprati gorak okus iz zadnje dvije utakmice - zaključio je Vejić za MAX Sport.

Zagrijavanje nogometaša Hajduka i Rijeke uoči početka utakmice 17. kola SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Slijedi reprezentativna stanka, a HNL se vraća u pogon 21. studenog utakmicom Slavena i Vukovara. U istom se kolu sastaju i Dinamo i Varaždin, Rijeka i Hajduk, Osijek i Lokomotiva te Gorica i Istra 1961.