Jeličić: Betisov oružar je skuplji od cijelog Dinama. Pa važnije je gdje će biti za tri do pet godina

Joško Jeličić i Hrvoje Vejić analizirali su proteklo, 17. kolo HNL-a u emisiji Stadion SuperSport HNL na MAXSportu, koje nije potpuno jer se čeka nastavak utakmice Istre i Rijeke, prekinute zbog magle u 15. minuti.

- Raniji termin emisije? Snađi se, druže. Još je to iz vremena onog sustava, ti nisi bio. S obzirom na situaciju u većini zemlje. U četvrtak sam išao za Split, danas sam se vraćao i, što bi rekao Nele iz Top liste nadrealista, i ptice idu pješke. Takva je magla - rekao je Jeličić.

Pokretanje videa... 02:09 Golovi s utakmice Slaven Belupo - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Prekid u Puli? Treba ići u prilog nogometa i nogometnih aktera. Podržavam takvu odluku, to je viša sila. Iako se ne sjećam da je ovoliko bilo problema s maglom, to je treće kolo. Prije je bilo problema s travnjacima koji su sad dobri, a tu je magla. Ali prilagodit ćemo se.

Hrvoje Vejić je dodao:

- Rijeci ne odgovara da se igra sutra jer imaju dan manje pripreme za Šahtar, jako važnu nakon pobjede protiv Celja. Za regularnost natjecanja bi bilo bolje da se svako kolo završi kako treba, znamo da su se neke utakmice s jeseni znale igrati i na proljeće. Bilo bi najbolje za sve da se utakmica ipak nastavi sutra.

Dinamo je pobijedio Slaven Belupo 5-2.

- S psihološkog aspekta jako važna pobjeda. Slaven je treći na ljestvici i ima organizaciju igre koja ne odgovara Dinamu. Kad uzmemo u obzir kako Dinamo igra u Europi, to je kad ih netko visoko pritisne u izgradnji igre, kad nema Valinčića, kad igra Goda, a ne Vinlöf, pritiskom na Mišića su te osmice izolirane, ekipa se raspada, pogotovo kad igraš protiv Betisa koja je kvalitetnija i s B momčadi, koja ti zabije tri gola. Očekivao sam više od pritiska, a nisu pritiskali. Kad osmicama daš više prostora, onda dolaze do izražaja. Beljo je bio ovaj put evidentan dio momčadi u svakom smislu, sudjelovao je, što bi trebao raditi uvijek. Kovačević je radio dobro u 14., 15. minuti kad je izvadio Mikića i uveo Galešića jer je bilo evidentno da ima problema - rekao je Jeličić.

- Dinamo ima najveće aspiracije i pritisak i logično je da su ti dečki pod pritiskom, pogotovo preko europskog tjedna. Salve su kritika, ali moraju maksimalno trenirati i rasti kao momčad, ovo je potvrda i njihovih kapaciteta. Moraju podizati letvicu kvalitete igre, imali su bolji odnos duela i drugih lopti, sve ono što bi mogao predočiti da završavaš utakmice. Možda ne na ovakav način, da treću momčad lige u gostima nakon gubitka 0-1 vodiš 4-1, to je za svaku pohvalu - dodao je Jeličić.

Osim Belje, dva je gola zabio i Zajc, jedan Bennacer.

- Znam da su navijači Dinama s obzirom na trofeje u zadnjih 20 godina razmaženi, što je i logično. Ali ovo je nova momčad, što govorim po 100. put. No u Europi su primili u tri utakmice 10 golova. Ovi igrači su nedorasli tim protivnicima. Ali zaboravljamo protiv koga je Dinamo igrao. Celta je dobila Real i Bilbao, Lille je u vrhu Ligue 1, Betis ima na klupi oružara koji je skuplji nego cijela momčad Dinama. Ali, bez obzira na razliku, moglo se bolje. Dinamo ima i malo igrača koji su imali iskustvo Europe. Najvažnije je što će Dinamo biti za tri do pet godina s novom infrastrukturom, da se akademija posloži. Važnije je gdje će biti za tri do pet godina nego je li izgubio jednu ili dvije utakmice - smatra Jeličić.

- Beljo je najskuplje pojačanje Dinama. Znam da Diona frustrira što ne zabija. Ali nemoj čekati što će momčad dati za tebe, nego što ti možeš učiniti za momčad. U ovoj utakmici građenje, zračne lopte, građenje, sve to je donio ovoj utakmici. Mora razmišljati u pripremi utakmice što može dati najbolje momčadi. On mora razmišljati. Ako imaš Hoxhu, znaš da uvijek ide do golaut linije i igra na pet metara, moraš biti na prvoj stativi. Moraš znati kakvi su ti suigrači. Ovo je put, a i da nije zabio golove, protiv Hajduka je također radio, govor tijela. Ali mora tako nastaviti.