Jeličić: Dinamo će ući u seriju kad golmani obrane prvu loptu. A Biuku treba pomoć psihologa

Dvadeseto kolo HNL-a ponudilo je još jedan potop vodeća tri kluba. U zadnjih sedam kola već četvrti put nisu pobijedili ni Rijeka, ni Hajduk, ni Dinamo. Joško Jeličić u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu komentirao je tu činjenicu u svom stilu.

- U kontekstu one, hoćeš da ti kažem što da mislim ili da ostanemo prijatelji? Toliko volim našu ligu, ali je ona podjednako nekvalitetna. Uz dužno poštovanje, ali ne znaš tko se više nudi kome, da igraš tko manje, da će vjerojatno najmanji broj bodova imati prvak u odnosu na neke prošle sezone dovoljno govori o nekvaliteti lige. Da, to doprinosi zanimljivosti.

Hrvoje Vejić je dodao:

- Kvaliteta je takva kakva je, ali očito nema laganih utakmica. Iako je Dinamo nažalost ispao iz Lige prvaka pa se treba okrenuti domaćem prvenstvu, ali očito nema unaprijed upisanih bodova i treba se za svaki boriti, što je super za ligu. Svi su već nervozni, što se radilo na pripremama ne znamo, ali se ne vidi baš na terenu.

Dinamo se četiri dana nakon europskog trijumfa vratio mukama u domaćem prvenstvu.

- Čestitke Dinamu što je napravio u ovom formatu Lige prvaka, usuđujem se reći da nitko to nikad od naših klubova neće ponoviti, pa ni Dinamo. Ne sjećam se kad je Dinamo pobijedio nakon europskog utorka ili srijede, tu već postoji uzorak. Dinamo je odigrao prvo poluvrijeme jako dobro, Osijek je dva i pol puta prešao centar, zabio dva gola, junački se izborio. Ovo je ona utakmica koju ti nogomet može ponuditi. Tri vratnice, bezbroj prilika, dobro stojiš na terenu - kazao je Jeličić pa nastavio:

- Dinamo će prvi put krenuti u seriju kad golmani obrane samo jednu loptu, u ovih 20 kola nisu obranili ništa. Možda bi bilo bolje da na golu bude igrač s markerom. Rezultat ih nije popratio, ali vjerujem da hoće.

- Ima onih dana kad ti ništa ne ide u gol, stative, lopta pleše oko linije. Svidio mi se Kanga kod Dinama, izgleda kao Lukaku za siromašne - ubacio se Vejić.

Hajduk je ranije u nedjelju izgubio kod Lokomotive 3-2 i propustio preuzeti prvo mjesto.

- Hajduk je opet počeo prosipati bodove u nizu. Nadam se da se neće ponoviti prošlo proljeće, ali kako je krenulo, bit će teško. Nevjerojatne pogreške ne bi se trebali događati na tom nivou, prosipaju bodove, možeš se vratiti na prvo mjesto. Gattuso je ljut, ali je najodgovorniji - kazao je Vejić.

Joško Jeličić osvrnuo se na izjavu Gennara Gattusa kako nikad nije doživio da mu igrač sam traži zamjenu do Stipe Biuka u ovoj utakmici.

- Pobjednički mentalitet se gradi i to je proces. Ivan Rakitić je osvojio sve što se može osvojiti u nogometu, Marko Livaja grčko prvenstvo i broncu u Katru, a svi ostali Četiri kafića ili kup napuštene doline. Žao mi je ako je točno da je Biuk tražio zamjenu, treba mu pomoći kao osobi, zvati psihologa. Pogotovo ako čita komentare kretena u kanalizaciji. Nogomet je igra pogrešaka, griješili su i drugi kod golova.

Zašto Hajduk ne izgleda dobro?

- Bez obzira na sve probleme, ipak ima kvalitete da može igrati bolje. Hajduk ima problem u organizaciji kad se pritisnu dvije šestice, kad su bočni jako nisko. Ne može ni Šego nešto popraviti kao bude morao uzimati loptu od Dialla, inače od njega nema ništa. Uvijek je Livaja u pitanju. Krovinović i Rakitić su okrenuti leđima. Pa digni bekove visoko. Trener, sad već možemo pričati na uzorku od 20 utakmica, mora ponuditi više, pogotovo sa Šegom i Mlakarom - rekao je Jeličić.

Rijeka je kaotično kolo lidera otvorila porazom u Varaždinu 1-0.

- Moralo se dogoditi i da Rijeka izgubi utakmicu, zasluženo jer nije pokazivala lice kakvo je pokazivala veći dio prvenstva, nije bila kompaktna, izgledala je blijedo i neprepoznatljivo. Jesu li ovi odlasci ostavili traga, priča se i o odlasku Smolčića, to su sve lideri i ostavit će traga na momčad. Vidjet ćemo kako će se novi igrači snaći, zaslužen poraz Rijeke. A Varaždin je igrao prepoznatljivo, od noge do noge, zasluženo je pobijedio bez ikakve mrlje - rekao je Vejić.

Niko Galešić otišao je u Dinamo, Marco Pašalić u MLS.

- Internetski mediji i ratnici negoduju, borba za prvaka, je li tako? Čovjek je 13 godina tamo, Mišković je uzeo prvenstvo, četiri kupa i dva superkupa. Mislim čak i četiri skupine Europske lige. Milijun i 300 mjesečno istovar puta 12 mjeseci. Ako sad ne prodam, u sedmom mjesecu sam devet milijuna. Odakle? Povisio je cijene ulaznica na cijelih 4000-5000 pretplatnika. Za razliku od svih drugih stadiona osim Osijeka, koji je privatan, ovi drugi su gradski stadioni, ali održavanje stadiona košta! Nije uzeo niti lipu iako na to ima pravo. Čovjek se bori u kontinuitetu, napravio je stadion na kredit koji i danas vraća. Armada je sigurno uz Damira Miškovića jer je svjesna koliko se daje. On je mazohist jer trpi sve te uvrede. Pašalić ima ponudu od milijun prvu, milijun i 800 drugu godinu. Tko će to ponuditi? Galešić, koliko ćeš za njega dobiti. Smolčić, dijete Rijeke, treba ići za dva milijuna, a igra za 80.000 eura ili koliko. Kako? Pustimo internet i negativu. Pogledajte u ovih 13 godina koliko ima bodova više od Hajduka, a koliko manji budžet - kazao je Jeličić.