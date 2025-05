Jeličić: Gattuso je kao rabijatan, a na terenu kao mala mačkica! Vejić na rubu suza: 'Ide reset...'

Hajduk je remizirao kod Gorice (1-1) i praktički se oprostio od naslova prvaka dva kola prije kraja jer zaostaje pet bodova za vodećom Rijekom, četiri za Dinamom. U idućem kolu dočekuje Riječane.

- U utrci si za naslov tri utakmice do kraja, a igraš dosadno, prvi faul radiš u 28. minuti. Ne mogu ovo shvatiti - počeo je Hrvoje Vejić, bivši kapetan Hajduka, gostujući u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu.

Bivši igrač Dinama i Hajduka Joško Jeličić otvoreno je kritizirao upravljačke strukture poljudskog kluba, ali i trenera Gennara Gattusa, s kojim je u ožujku otvoreno zaratio na Rujevici u programu uživo.

- Nitko od ovih ljudi koji vode klub nema hrabrosti. Trener sam nema hrabrosti. Pamtimo ga rabijatnoga iz igračkog vremena, ali je na terenu mala mačkica. Da ga je uprava smijenila prije zadnjeg kruga, možda ne bi bila prvak, ali bi se borila. Ni uprava nema hrabrosti smijeniti ga. U tom klubu nedostaje hrabrosti. Trener kaže nakon utakmice da su bili bez lopte, ne znam je li nas sprda. On je previše inteligentan, vjerojatno je sarkastičan kako odlazi, to je na razini Grunfa iz Alan Forda! Rekao je da je Rijeka teško pobjediva. Kakva je to poruka igračima? Pa nije čudo da ih postroji Torcida. Tužno je to gledati - kaže Jeličić.

Vejić je govorio u dahu i na rubu suza o novoj teškoj situaciji u koju je upao njegov klub.

- Idu izbori za novi nadzorni odbor koji bira novog predsjednika koji bira novog sportskog direktora, a on trenera. Ide reset, ovo je kraj četverogodišnjeg procesa koji će završiti rezultatskom i financijskom vjerojatno katastrofom. Hajduk čekaju teški, teški trenuci nakon ovakvog rezultatskog fijaska i prilike koja se rijetko događa. Neće biti lako. Nadam se da će se naći ljudi koji imaju želju raditi u Hajduku jer ih je sve manje.

- Sve što je trebalo promijeniti davno je trebalo promijeniti, tri boda u zadnjih šest utakmica. Prosuo si sve što si mogao. I ti igrači, s obzirom na to koliko su plaćeni, žao mi je, jako mi je žao. Vidjeli smo razinu nekvalitetne izvedbe, trenera koji nema napadačku igru i ne može osvojiti ništa takvom igrom. Njegova ideja je suprotna od rizika, ili avangarda ili što? Kalik igra polušpicu pa završi na desnom boku, pa Šego, pa Rusin... To je kreativni nered. A Melnjak i Raketa kod gola Gorice trčali su kao na terminu, u trećoj brzini.

Je li Mario Carević rješenje za klupu Hajduka? Automatski su mu produžili ugovor u Gorici s obzirom na to da je izborio ostanak u Gorici.

- A Črnko će tražiti odštetu od 48 milijuna eura, haha. Ako je Gattuso dobio, i on će nešto tražiti. Samo je pitanje može li on to mentalno izdržati jer je on totalno unutra - kaže Jeličić.