Jeličić o objavi Hajduka: 'Svako kolo prozivati, tko će im suditi? Najbolje da sude sami sebi...'

HNL je otišao na reprezentativnu stanku, ali daleko je to od pauze. Marljivo se i užurbano radi na transferima i jačanju momčadi do kraja ljetnog prijelaznog roka koji završava 5. rujna, a i imamo prvu smjenu trenera u sezoni. Nagađalo se posljednjih nekoliko dana, a sada je stigla i potvrda da Radomir Đalović više nije trener Rijeke. Presudio mi je teški poraz od PAOK-a (5-0), ali i tek pet osvojih bodova u HNL-u nakon pet kola.

Njegovu smjenu je u studionu SHNL-u na MAXSportu prokomentirao stručni komentator Joško Jeličić.

- Nikad nisam za smjenu trenera, ali ne treba stvari gledati crno-bijelo. Ako zagrebemo ispod površine, možemo doći do nekih stvari. Đalović je posljednjih mjesec dana trener zbog duple krune. Način komunikacije, ideja njegove igre... Njegova momčad je bitno slabija u odnosu na prošlu sezonu, svaki igrač je slabiji. Nema B opcije, nema taktičke nadogradnje. Njegove izjave su suprotne s klupskom politikom - kazao je Jeličić pa nastavio:

- Menalo je na Poljudu izmasakrirao Karačića i bio najbolji igrač, a Đalović kaže da nema krila. Ako nemaš krila u Solunu, igraj bez njih. Meni je Đalović super drag, vrijedan, borac, lojalan, ali i on sam kaže da je isti kao prvog dana. Moraš nešto promijeniti. Mora puno raditi na socijalnim vještinama za svoju budućnost.

Konferencija za medije Rijeke uoči utakmice sa Slavenom | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prokomentirao je i Hajduk koji je objavio videozapis s pogreškama suca Darija Bela s utakmice protiv Rijeke. Ovo je drugo kolo u nizu u kojem se Splićani žale na suđenje.

- Kolarić out. Pajač out na Poljudu. Erceg out. Pavlešić out. Sada i Bel out. Tko će suditi? Vidjeli smo u Europi hrvatski nogomet. Hajduk crveni karton, Rijeka... Tužan europski nogomet igraju naši. Na dnu smo. Takav nogomet zaslužuje da svaku utakmicu sudi Collina? Što je Bel sudio lošije nego što je igrao Fruk ili Livaja? Svako kolo se prozivati... Peto kolo?! Što će biti na proljeće?! Hoće li mirovne snage osiguravati utakmice? Što će mladi suci? Nijedan suci nema namjeru oštetiti nekog, u to sam siguran. Ta hajka... Da se ja pitam, da imam neku ulogu, zaustavio bih suđenje na dva tjedna pa nek sami sebi sude.