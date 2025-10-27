Jeličić o Rožmanu: Nema smisla produživati agoniju, da sam na njegovom mjestu dao bih otkaz

Rijeka je u pretposljednjem terminu 11. kola na Rujevici svladala Osijek 4-2. Iako su gosti poveli već u 2. minuti preko Šimuna Mikolčića, Rijeka ubrzo preuzima kontrolu. Toni Fruk eurogolom vraća utakmicu u egal, a Duje Čop preokreće rezultat efektni⁠m pogotkom škaricama. U drugom dijelu Čop još jednom pogađa, a mrežu Osijeka trese i Mladen Devetak. Mladi Niko Farkaš donosi tek utješni pogodak gostima, koji i nakon ovog kola ostaju na pretposljednjoj poziciji, dok Rijeka ostaje sedma.

Nakon utakmice trener Osijeka Simon Rožman govorio je o situaciji u kojoj se nalazi.

- Moja pozicija, je li me strah? Ma dapače, uvijek je trener taj koji je odgovoran za igru, preko tjedna sve dobro izgleda i onda na utakmici niti blizu toga. Žao mi je više radi kluba i svih navijača, to je naš posao. Kada smo dobro igrali, kao protiv Rijeke kući, završilo je 0-0, danas se to okrenulo, no sve što su pukli ušlo je u gol. Odraz je toga, ne ide nam baš.

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Rožman je dodao kako je momčad dobro ušla u susret, ali se brzo raspala nakon izjednačenja. Plan je bio smiriti utakmicu u nastavku, no brzi pogodak Rijeke i crveni karton potpuno su im srušili ritam. Istaknuo je da ekipa trenutačno ne uspijeva prenijeti trening-formu na teren te da rezultati ruše samopouzdanje. Bez obzira na pritisak, naglasio je da odgovornost uvijek pada na trenera.

U studiju HNL-a situaciju su prokomentirali Joško Jeličić i Hrvoje Vejić, a posebno je odjeknula Jeličićeva izjava:

- Mislim da nema smisla više produljivati ovu agoniju. Da sam na njegovom mjestu ponudio bih ostavku. Zapravo, ne bih je ponudio, ne bih je dao. Nema smisla čekati da te smijene. Prije su bili nesretni gubitnici, sad su simpatična družina za napucavanje. Ne možeš promijeniti 10 ili 15 igrača i da sam ja trener, preuzeo bih odgovornost - kazao je Joško i dodao:

- Meni je žao, ali naš posao je takav da se moramo odrediti prema ovakvim stvarima. Njegov govor tijela već nekoliko utakmica pokazuje da je deprimiran i teško može mentalno podići ovu ekipu. Neki drugi trener mora doći i pokušati nešto promijeniti. Dakle, Simone, koliko god mi teško bilo, da sam na tvom mjestu ja bih dao ostavku.