Jeličić o susretu Argentine i Meksika: Ovo otvara samo zalutali metak ili dobar laksativ

Bivš hrvatski reprezentativac i stručni komentator Joško Jeličić u HRT-ovoj emisiji 'Qatara' na poluvremenu je u komentirao susret Argentine i Meksika u kojem u prvih 45 minuta susreta nije pao niti jedan gol.

Jeličić nije štedio Argentince te je istaknuo da im nedostaje agresivnosti u napadu.

- Ovakvu utakmicu može otvoriti samo neki zalutali metak ili dobar laksativ. 0.04 je xG, dakle postotak golova koje je Argentina trebala zabiti u prvom poluvremenu. Proći ćemo lagano taktički. U 5-3-2 se brani Meksiko, može se proći samo preko bokova, a Scaloni nije stavio igrače koje treba, osim na jednoj strani Di Mariju i Montiela. Na drugoj strani je Acuna sam i trebao bi igrati 1 na 1 i centrirati - rekao je Jeličić pa dodao:

- Argentina, odnosno njihov izbornik, jedino što sada može je otići u svlačionicu i staviti ono što većina muškaraca nosi iznad koljena i okrenuti se klupi, gdje ima Dybalu, Alvareza i Correu. Ne znam čije se tranzicije Scaloni boji, par puta kad su došli do centaršuta imaju dva na šest u kaznenom prostoru. I to je to za ovu utakmicu dosad.

Argentina je početkom drugog poluvremena, odnosno u 64. minuti susreta povela protiv Meksika golom Lea Messija. Konačan rezultat postavio je mladi Enzo Fernandez (21), inače veznjak Benfice, koji je iz kuta krasno zabio prvijenac u dresu Argentine.

