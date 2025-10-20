Obavijesti

NEMA KONTINUITET

Jeličić o Vareli: Mislio sam da će se javiti dječja pravobraniteljica jer je 'pukao' nakon pet minuta

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAXSport

Nije mogao disati nakon pet minuta i nekoliko sprinteva. Pukao je fizički. Kad nemaš natjecateljski kontinuitet, uđeš u igru i nemaš fizičku mogućnost, istaknuo je Jeličić

Dinamo je na domaćem terenu u derbiju kola pobijedio Osijek 2-1 i tako zadržao prvo mjesto na ljestvici. "Modri" nisu izgledali naročito uvjerljivo, a pobjedu im je donio stoperski par. Scott McKenna je već u četvrtoj minuti, na otvaranju utakmice, zabio nakon ubačaja, a Sergi Dominguez kasnije je "probio" Marka Malenicu udarcem s 16 metara. Nadu gostima dao je Šimun Mikolčić, ali prekasno za nešto više.

Tek je drugi put u prvenstvu nešto veću minutažu dobio Cardoso Varela (16). Portugalsko čudo od djeteta u igru je ušlo u 64. minuti, no pokazao je vrlo malo. Njegovu igru u Studiju HNL-a komentirao je stručni komentator Joško Jeličić.

- Prvi sam govorio da treba igrati. Ja sam mislio da će se javiti dječja pravobraniteljica jer dečko nije mogao disati nakon pet minuta i nekoliko sprinteva. Pukao je fizički. Kad nemaš natjecateljski kontinuitet, uđeš u igru i nemaš fizičku mogućnost. Znam da svi potenciraju da treba igrati, ali trener se mora izdignuti iznad tih priča. Ne možeš treningom nadoknaditi natjecateljski podražaj, vidio sam po nekim njegovim reakcijama da je ušao u "crveno".

ANALIZA STRUČNJAKA 'Neki igrači Dinama od sjedenja na klupi dobit će upalu pluća. Bit će sve više nezadovoljnih...'
'Neki igrači Dinama od sjedenja na klupi dobit će upalu pluća. Bit će sve više nezadovoljnih...'

Nastup protiv Osijeka bio mu je sedmi službeni za seniorsku momčad ove sezone, a dosad je skupio 205 minuta. Cijelu utakmicu odigrao je jedino u Kupu protiv imenjaka iz Predavca, dok je u Europskoj ligi protiv Fenerbahčea dobio jednu minutu. U HNL-u je najviše minutaže imao protiv Gorice, gdje je odigrao 45 minuta.

