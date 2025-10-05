Jeličić: Zadnja linija Dinama je nekarakteristično loša. A taj bi igrač trebao biti u busu za Split

U studiju MAXSporta nakon devetog kola HNL-a, Joško Jeličić ponovno je bio u elementu, direktan i bez dlake na jeziku. Komentirao je poraz Dinama od Lokomotive, taktičke odluke Hajduka, ali i istaknuo pojedince koji su, po njegovom mišljenju, jedini opravdali cijenu ulaznice.

- Lokomotivi čestitke, za mene je Lokomotiva bolja od Hajduka, to sam rekao nakon Poljuda, a danas je to pokazala - izjavio je Jeličić u emisiji Studio SuperSport HNL, osvrnuvši se na Dinamov poraz (2-1).

Posebno je pohvalio trenera Nikicu Jelavića:

- Napravio je veliku stvar prije početka sezone, starijim igračima je rekao da su najvažniji u kabini, ali će sudjelovati, bez obzira je li to jedno poluvrijeme ili nekoliko minuta ili tribina. I ti stariji igrači vode momčad na terenu, mladima je lakše odrastati.

Dinamo je tri dana ranije igrao Europsku ligu, ali Jeličić ne prihvaća umor kao izgovor:

- Nisam pobornik priča o potrošnji i manjku energije. Dobar uzorak je da momčad padne u prvenstvu nakon europske utakmice. Danas širinu nismo vidjeli, zadnja je linija nekarakteristično loša. Theophile-Catherine je u igri na lopti igrač manje. McKenna nije bio na razini. Nevistiću manjka samopouzdanja, loš mu je govor tijela, to je sve ono što vratar Dinama mora imati.

Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL

U analizi Hajdukove igre, Jeličić i Hrvoje Vejić složili su se da promjene u formaciji nisu donijele očekivani učinak. Vejić je primijetio:

- Nije mi jasno zašto je Hajduk igrao s tri igrača iza, cijelo ljeto su uigravali jedno, pa se vraćaju na drugo. Garcia je najavljivao da neće odustati od svoje ideje, ali sada se čini drugačije.

Jeličić je dodao:

- Hajduk ima 19 bodova kao i atomski Dinamo. Imam visoko mišljenje o Garciji. Međutim, mislim da je dobar trener i kvalitetan čovjek, ali ako misli da je protiv Lokomotive i Vukovara došao do bodova promjenom formacije, onda se vara. Ivušić i Stojaković su donijeli pobjedu Hajduku.

Posebno je istaknuo Rokasa Pukštasa:

Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL

- Bilo je tužno gledati koja je to razina fizičke moći u odnosu na ostatak momčadi, sam je igrao protiv Vukovara. Zadnje dvije utakmice ne znam tko je pokazao nešto osim Pukštasa i Ivušića. On je bivši trener, samo je pitanje kada, kao i svi treneri.

Jeličić nije propustio priliku da pohvali ofenzivca Vukovara Robina Gonzaleza:

- Robin Gonzalez i Rokas Pukštas bili su jedini igrači zbog kojih je vrijedilo platiti ulaznicu. On bi meni bio u autobusu za Split nakon utakmice. Ima 26 godina, Hajduk ovakvog igrača nema. Radi razliku u svakoj utakmici u prvoligaškom nogometu.

Na kraju je uputio i kritiku sustavu ocjenjivanja:

- Guillamon je završio s ocjenom 8 iako je bio jedan od najslabijih pojedinaca. Ne mogu vjerovati kako Guillamon i Gonzalez imaju istu ocjenu na poluvremenu, je li možda zbog CV-a? Traže bonitet za kredit? Neka to bude pouka navijačima da gledaju nogomet, a ne ocjene.