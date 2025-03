Jeličić: Zajec je pokušao sebe i Marića amnestirati ako se ne postigne rezultat koji je ključan

Iza nas je 25. kolo HNL-a nakon kojega smo dobili novog lidera prvenstva. Hajduk je iskoristio remi Rijeke i Šibenika te pobjedom nad Goricom preskočio konkurenta s Kvarnera. Dinamo je izašao iz krize i pobijedio Slaven s minimalnih 1-0. U "Studiju HNL-a" kolo je komentirao stručni komentator Joško Jeličić.

- Tko god osvoji ligu, bit će to najslabiji prvak gledajući izvedbe posljednjih godina, ali ne samo to, nego će imati i najmanje bodova. Još više zabrinjava činjenica da će na ljeto uslijediti egzodus najboljih igrača. Teško je to nadoknaditi. Zbog toga trebamo od temelja resetirati stvari i posvetiti se stvaranju igrača - rekao je Jeličić.

Također smatra da je pritisak učinio svoje te da su momčadi igrale lošije jer se sezona približava kraju, a prvo mjesto je "otvoreno" za osvajanje.

- Kad gledam favorite u ovom kolu, očekivao sam mirniji tjedan. Dinamo je koliko griješio, Rijeka protiv Šibenika, Hajduk s Goricom, čini mi se da su svi izašli s pelenama.

Jeličić je komentirao i istup predsjednika Velimira Zajeca u Jutarnjem listu koji je izazvao puno bure. U njemu je Zajec, između ostalog, prozvao dopredsjednika Zvonimira Manenicu i najavio rezanje plaća ukoliko se ne osvoji naslov.

- Zabrinjavajuće! Zajec je istinska nogometna legenda Dinama s punim pravom. Mislim da je manje dobar bio kao trener, znam to iz iskustva jer mi je bio trener, a pogotovo sad s ovim dolijevanjem ulja na vatru. Nije mi se svidjelo prozivanje dopredsjednika Manenice. Pokušao je amnestirati sebe i Marića ako se ne postigne rezultat koji je vitalan za klub. To ne stoji, on i Marić kreirali su zadnja dva prijelazna roka. Ne sviđa mi se u kojem je kontekstu spomenuo Bjelicu i Jakirovića koji su sigurno bolji treneri nego on. Ako ne znaš što je bilo, pitaj generaciju iz 98. u kojoj sam i ja igrao, a pogotovo u kontekstu njegovih igrača. Mali Kulenović, koji je pravi Dinamovac, šuti i radi, nauštrb stranaca koje je Zajec doveo. To nije dobro i to pokazuje koliko je Dinamo u problemu - rekao je Jeličić.