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100M SLOBODNO

Jere Hribar postavio hrvatski rekord i završio peti na EP-u

Piše HINA,
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Jere Hribar postavio hrvatski rekord i završio peti na EP-u
Foto: Insidefoto/SIPA USA
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Hribar je u Parizu šokirao petim mjestom na 100 slobodno i srušio hrvatski rekord na 47.42! Sada juri medalju na svojoj najjačoj utrci

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Hrvatski plivač Jere Hribar bio je peti u finalu disicpline 100 slobodno u EP u Parizu i to s novim hrvatskim rekordom od 47.42 sekundi 

Novi hrvatski rekorder u "kraljevskoj disciplini", 22-godišnji Hribar, plasirao se u finale s osmim vremenom polufinala, a u kvalifikacijama je plivao nacionalni rekord od 47.80 sekundi.

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Jere Hribar u finalu Europskog prvenstva. Evo kad pliva za medalju i gdje gledati prijenos
Hribar popravio hrvatski rekord i plasirao se u polufinale EP-a
Hribar popravio hrvatski rekord i plasirao se u polufinale EP-a

U finalu je Splićanin popravio taj rekord za ogromnih 38 stotinki i najavio da je u odličnoj formi i da će se boriti za medalju u svojoj najjačoj disciplini 50 slobodno, u kojoj je europski prvak na 50 metara. 

Zlatna medalja pripala je Rumunju Davidu Popoviciju s novim rekordom europskih prvenstava od 46.56, ispod 47 sekundi je bio i Rus Jegor Kornjev (46.74), dok je bronca otišla Mađaru Kristofu Milaku (46.87). 

U večerašnjem finalnom bloku nastupio je i hrvatski 23-godišnji plivački reprezentativac Filip Mujan, koji je osvojio 15. mjesto u disciplini 200 m prsno (2:11.71 minuta). Član splitskog Mornara bio je za 48 stotinki sporiji od svog osobnog i hrvatskog rekorda.  

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