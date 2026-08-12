Jere Hribar u finalu Europskog prvenstva. Evo kad pliva za medalju i gdje gledati prijenos

Novi hrvatski rekorder na 100 metara slobodno, 22-godišnji Jere Hribar plasirao se u finale Europskog prvenstva u Parizu u toj disciplini s osmim vremenom polufinala. Hribar je u polufinalu plivao vrijeme od 48.04 sekundi, što je za 24 stotinke sporije od rezultata kojega je ostvario u jutarnjim kvalifikacijama, ali je bilo upravo dovoljno za ulazak u finale koji je na programu u srijedu od 18.52 uz prijenos na HTV-u 2.

Europski doprvak iz 25-metarrskih bazena na ovoj distanci iz prosinca prošle godine uhvatio je posljednje mjesto koje vodi u finale sa sedam stotinki ispred Britanca Jacoba Millsa koji je sotao deveti, odnosno bez finala.

Drugi hrvatski predstavnik u polufinalu, 20-godišnji Vlaho Nenadić u polufinalu je plivao 48,44 sekundi i zauzeo je 12. mjesto u polufinalu. Nenadić je u polufinalu bio samo dvije stotinke sporiji no u kvalifikacijama. Najbrži u polufinalu je bio Rumunj David Popovici s novim rekordom europskih prvenstava od 46.72.

Foto: David Damnjanovic/DeFodi Images/

Dodajmo da je hrvatski 23-godišnji plivački reprezentativac Filip Mujan imao je 17. vrijeme kvalifikacija (2:11.45 minuta) u disciplini 200 m prsno, što mu je bilo dovoljno za plasman u polufinale na Europskom prvenstvu u Parizu.

Član splitskog Mornara bio je za 22 stotinke sporiji od svog osobnog i hrvatskog rekorda, a u polufinale je ušao kao posljednji, zaostavši za najbržim, Rusom Kirilom Prigodom za 2.12 sekundi. S obzirom na to da su trojica ruskih predstavnika bili među 16 najbržih, a samo dvojica mogu nastupiti u polufinalu, otpao je Danjil Piseckij koji je bio šesti u kvalifikacijama. Tako se otvorilo mjesto u polufinalu koje je zauzeo hrvatski rekorder.

Polufinalne utrke na 200 m prsno za plivače na rasporedu su u večernjem dijelu programa, a Filip Mujan će plivati u prvoj skupini, čiji je start predviđen u 19.04 sati.

Zagreb: Finala 53. međunarodnog plivačkog mitinga Mladost 2025 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Također, nijedan od trojice hrvatskih plivača koji su u srijedu nastupili u disciplini 100 m leptir nije uspio izboriti plasman u polufinale, a najbolji rezultat ostvario je Vili Sivec koji je imao 28. vrijeme (52.40 sekundi) kvalifikacija.