Jere je odletio u SAD, medalje u Split. Vraća se u svibnju, čekaju ga francuska, juha i blitva...

Piše Tomislav Gabelić,
Jere je odletio u SAD, medalje u Split. Vraća se u svibnju, čekaju ga francuska, juha i blitva...
Foto: privatna arhiva

Jere Hribar osvojio je tri medalje na Europskom seniorskom prvenstvu te potvrdio da u njemu leži svjetski potencijal za najveće uspjehe. Skinuo je rekord Phelpsa i Draganje, samo nebo mu je granica....

Splitski "grdelin" Jere Hribar vratio je hrvatsko plivanje na europsku karu. Pomeo je konkurenciju na Europskom prvenstvu u malim bazenima u Poljskoj, osvojio broncu u štafeti, srebro na 100 metara slobodno i na kraju ono najsjajnije odličje, zlato na 50 metara slobodno. Član splitskog Grdelina u finalu kraljevske sprinterske discipline slavio je s vremenom 20.70, čime je izjednačio 15 godina stari hrvatski rekord Duje Draganje. Nažalost, nije imao previše vremena za slavlje jer ga je rano ujutro čekao let za Louisianu, gdje studira financije na prestižnom Louisiana State Universityju.

