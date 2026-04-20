Ješe: Beljo u reprezentaciji? To je teška tema. Volio bih da više vrednujemo naše prvenstvo...

Dion Drena Beljo nastavio je sjajan golgeterski niz i u 30. kolu zabio dva gola Rijeci. Time je stigao do 27 golova u HNL-u, a sada se rekord Eduarda da Silve, koji je u jednoj ligaškoj sezoni postigao 34 pogotka, više ne čini toliko dalekim. Na krilima njegovih golova Dinamo korača prema povratku titule u svoje vlasništvo, a sve se češće postavlja pitanje može li izbornik Zlatko Dalić ignorirati njegovu formu i ne pozvati ga na Svjetsko prvenstvo ovog ljeta.

Beljo nije bio na popisu za prošlo okupljanje, kada su "vatreni" otputovali u SAD i odigrali utakmice s Kolumbijom i Brazilom. Nakon toga napadač je dodatno eksplodirao pa su u nekoliko intervjua Daliću postavljali pitanja o Belji. Definitivan odgovor nije dao, a sada je svoje mišljenje o temi Belje u reprezentaciji podijelio HRT-ov stručni komentator Vedran Ješe.

- Beljo svaku šansu realizira. Otvorilo mu se, a Dinamo od toga ima jako puno koristi. Prvu šansu na utakmici pretvorio je u pogodak. To je nevjerojatna statistika kakvu nismo vidjeli još od Eduarda. Sjećam se tog razdoblja i on je stvarno bio klasa te nisam vjerovao da će ga itko ikada stići. Međutim, Beljo ga ipak sustiže - rekao je Ješe pa se osvrnuo na to treba li ga izbornik imati u planovima za Svjetsko prvenstvo.

- Teška tema. Volio bih da cijenimo i vrednujemo našu ligu te da nagradimo igrača koji je postigao toliko golova u domaćem prvenstvu, jer će nakon toga svakom igraču koji dolazi u Dinamo biti lakše znajući da, ako zabije puno golova, može očekivati poziv u reprezentaciju. Ipak, izbornik je jasno naglasio u posljednjem intervjuu kako gleda na cijelu situaciju. Na posljednjem popisu nije bilo Belje, ali tko zna. Beljo zabija i, ako tako nastavi, vjerujem da će sigurno dobiti poziv ili barem pretpoziv - zaključio je.