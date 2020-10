No, tu bi za Gastona, koji ne da nije igrao do danas protiv Top 20 igra\u010da, nego ni protiv Top 50,\u00a0sada definitivno morao biti kraj jer \u010deka ga Dominic Thiem koji je bezbolno pro\u0161ao Caspera Ruuda (6-4, 6-3, 6-1). I ne\u0107e Gaston\u00a0biti sam u \u010detvrtom kolu iz Top 200+ dru\u0161tva jer za mjesto me\u0111u 16 najboljih izborio se i Amerikanac Sebastian Korda koji je u me\u010du imenima prikladnijem za challenger turnir u tri seta izbacio Pedra Martineza.\u00a0

Jeste li ikada čuli za njega? Nije igrao ni ATP meč, a sad priredio senzaciju cijelog Roland Garrosa

<p>Jeste li kad čuli za <strong>Huga Gastona</strong>? Ako ne, nije za zamjeriti jer momka ste uglavnom mogli gledati tek po futuresima i od ove godine malo češće po challengerima na kojima nekad i dalje igra kvalifikacije. Iznimka su bile kvalifikacije za Masters u Parizu prošle godine (pozivnica) te Australian Open ove godine (također pozivnica).</p><p>Bez da je odigrao u karijeri ATP meč, s pozivnicom je dobio šansu na Roland Garrosu, na koji je, usput, došao s četiri poraza zaredom u prvom kolu challengera, pa prošao prva dva kola i, tako je nalagala logika, to mu je trebao biti kraj jer u trećem ga je čekao osvajač Roland Garrosa 2015. <strong>Stan Wawrinka</strong>. E da bi Gaston "hladno" u pet setova s turnira izbacio 17. igrača svijeta (2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0). U prvom takvom meču u karijeri. Šest dana nakon što je proslavio 20. rođendan.</p><p>Iako Wawrinka više nije onaj Wawrinka, i takvog Wawrinku treba pobijediti ako ste 239. na svijetu, a kada još to izvedete s "kvrgom" (6-0) u petom setu, onda zaslužujete samo duboki naklon. Tim više što je Gaston prvi set izgubio s 2-6. Tko bi tada rekao da će ovaj mladi Francuz postati prvi igrač izvan Top 200 u osmini finala Roland Garrosa od 2002. i najslabije rangirani tenisač od kojeg je Wawrinka ikada izgubio na nekom od četiri najveća turnira.</p><p>No, tu bi za Gastona, koji ne da nije igrao do danas protiv Top 20 igrača, nego ni protiv Top 50, sada definitivno morao biti kraj jer čeka ga <strong>Dominic Thiem</strong> koji je bezbolno prošao Caspera Ruuda (6-4, 6-3, 6-1). I neće Gaston biti sam u četvrtom kolu iz Top 200+ društva jer za mjesto među 16 najboljih izborio se i Amerikanac Sebastian Korda koji je u meču imenima prikladnijem za challenger turnir u tri seta izbacio Pedra Martineza. </p><p>I za nagradu je Korda dobio <strong>Rafaela Nadala</strong> kojem je drugi meč u nizu trebala jedna ruka da izbroji izgubljene gemove. Nakon četiri protiv McDonalda izgubio je jedan više od Talijana Travaglie (6-1, 6-4, 6-0).</p>