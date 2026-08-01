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IZBORI SU USKORO

Jesu li Infantinu ovo SP i igra s investitorima presudili? Evo tko su njegovi mogući nasljednici

Piše Ivan Kužela,
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Jesu li Infantinu ovo SP i igra s investitorima presudili? Evo tko su njegovi mogući nasljednici
Foto: Maxim Shemetov
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Infantino je pod pritiskom nakon fijaska s investitorima, a nije mu ni ovo SP pomoglo. U igri su uz Infantina i Montagliani, Sheikh Salman, Al-Khelaifi i Grafström, a odluka će pasti 2027. godine

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Nakon što je zbog snažnog otpora Uefe, Azijske nogometne konfederacije (AFC) i Concacaf-a odustao od ideje o prodaji manjinskog udjela u Fifinim natjecanjima privatnim investitorima, Gianni Infantino suočio se s najvećim izazovima otkako je 2016. godine postao predsjednik krovne svjetske nogometne organizacije.

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Iako se posljednjih dana sve glasnije govori o mogućim nasljednicima, mnogi i dalje smatraju da je Infantino u dobroj poziciji za osvajanje novog mandata. Njegova budućnost, međutim, ovisit će o tome hoće li uspjeti zadržati potporu nacionalnih saveza i smiriti nezadovoljstvo koje se pojavilo nakon posljednjih odluka.

Bivši dopredsjednik Fife Jim Boyce vjeruje da Švicarac i dalje uživa dovoljno podrške među članicama, ali upozorava da bi se odnos snaga mogao promijeniti ako se aktualna kriza nastavi širiti. Bivši predsjednik Engleskog nogometnog saveza David Bernstein također smatra da Infantinov položaj prvenstveno ovisi o podršci većine saveza, ističući da Fifa funkcionira drugačije od klasičnih organizacija. Ako bi ipak došlo do promjene na vrhu Fife, nekoliko se imena već izdvojilo kao mogući kandidati za nasljednika.

Najviše se zasad spominje Victor Montagliani, predsjednik Concacaf-a. Kanađanin je na čelo sjevernoameričke nogometne konfederacije stigao iste godine kada i Infantino u Fifu, a dodatni ugled stekao je kroz pripremu i organizaciju Svjetskog prvenstva 2026. godine te zalaganje za promjene u upravljanju svjetskim nogometom.

Među potencijalnim kandidatima nalazi se i Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, prvi čovjek Azijske nogometne konfederacije. Bahreinac je bio Infantinov najveći rival na izborima 2016. godine, a u posljednje vrijeme predvodio je nezadovoljne članice koje su kritizirale način donošenja odluka unutar Fife.

Svoje mjesto među mogućim imenima pronašao je i Nasser Al-Khelaifi, predsjednik PSG-a i čelnik Udruženja europskih klubova. Ipak, prema informacijama iz njegovog okruženja, katarski milijarder zasad nema namjeru kandidirati se za predsjednika.

Posljednje ime koje se povezuje s mogućom utrkom je Mattias Grafström, aktualni glavni tajnik Fife i dugogodišnji Infantinov suradnik. Njegova prednost je detaljno poznavanje rada organizacije, ali bi mu upravo povezanost s aktualnim predsjednikom mogla biti prepreka ako članice budu tražile potpuni zaokret.

Izbor novog predsjednika Fife održat će se na Kongresu u Maroku u ožujku 2027., dok kandidati svoje prijave moraju dostaviti najkasnije do 18. studenoga 2206. godine.

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