JEZIVE SCENE U UFC-u: Borkinja izgubila svijest nakon brutalnog nokauta! Pobjednica se molila

Alexa Grasso priredila je šok večeri u UFC-u, brutalno je nokautirala Maycee Barber i ušla u povijest ženskog MMA-ja. Barber se srušila prije nego što je dotaknula pod, a Grasso je još dodatno zaključala gušenje. Dvorana je ostala bez daha, a predsjednik UFC-a Dana White nije skrivao oduševljenje
Meksikanka Alexa Grasso priredila je trenutak za anale na UFC-u u Seattleu. Nokautirala je Maycee Barber na način koji je zaledio ispunjenu Climate Pledge Arenu i pokrenuo rasprave o jednom od najstrašnijih prekida u povijesti ženskog MMA-a.
Borba se održala prošle subote i trebala je biti taktičko nadmudrivanje dviju elitnih borkinja muha kategorije, no pretvorila se u demonstraciju razorne snage koja će se još dugo prepričavati.
Od početka prve runde obje su borkinje krenule oprezno, svjesne uloga i snage one druge. Radilo se o revanšu njihove borbe iz 2021. godine, koju je Grasso dobila sudačkom odlukom, pa se očekivao novi iscrpljujući meč na pet rundi.
No, meksička borkinja imala je druge planove. Na isteku treće minute prve runde, Barber je krenula u napad, a Grasso je savršeno tempirala kontru. Sijevnuo je precizan i strahovito snažan lijevi kroše koji je pogodio točno u bradu američke borkinje.
Posljedice su bile trenutačne i zastrašujuće. Barber se ugasila i prije nego što je njezino tijelo udarilo o pod. U prizoru koji je šokirao komentatore i gledatelje, beživotno je pala na platno, potpuno nesvjesna okoline.
Grasso je, slijedeći instinkt, munjevito skočila na njezina leđa i zaključala gušenje, no sudac Mike Beltran brzo je shvatio da je borba odavno gotova i uskočio prekinuti meč
Službeno vrijeme prekida bilo je 2:42 prve runde. Mnogi analitičari istaknuli su kako je Barber bila u teškom nokautu već od samog udarca, a gušenje koje je uslijedilo bilo je potpuno nepotrebno, iako izvedeno u žaru borbe.
Ono što je uslijedilo nakon prekida dodatno je potvrdilo težinu nokauta. Maycee Barber ostala je nepomično ležati na leđima više od minute dok joj je liječnički tim pružao pomoć.
Publika je utihnula, a umjesto slavlja, Alexa Grasso je kleknula pored svoje suparnice, pokazujući iskrenu zabrinutost za njezino stanje.
U jednom trenutku, dok je dolazila k svijesti, Barber je u stanju potpune dezorijentacije pokušala zgrabiti nogu suca Beltrana, očito misleći da borba još uvijek traje.
Srećom, nakon nekoliko minuta uspjela se pridići i napustila je kavez na vlastitim nogama, iako je iz predostrožnosti prebačena u bolnicu na detaljne preglede
Zagrljaj dvije suparnice nakon borbe mnoge je raznježio, posebno nakon tako brutalnog nokauta.
Ova pobjeda ima ogroman značaj za Alexu Grasso. Njome je prekinula vlastiti negativan niz od tri borbe bez pobjede, koji je uključivao poraze od Valentine Shevchenko i Natalije Silve
S druge strane, nanijela je prvi poraz Maycee Barber nakon nevjerojatnog niza od sedam uzastopnih pobjeda, brutalno zaustavivši njezin pohod prema vrhu kategorije.
*uz korištenje AI-ja
