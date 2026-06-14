Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske i Hrvatska turistička zajednica su u suradnji s HNS-om organizirali promotivni događaj "Croatia in the game - Tourism. Sport. Culture. Flavors" koji se u subotu navečer održao u hotelu Aka gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija.

Događaju su nazočili ministar turizma i sporta Tonči Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, predsjednik HNS-a Marijan Kustić, svi hrvatski reprezentativci predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem, stigao je i Toni Kukoč, a bilo je tu i niz partnera.

Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U okviru programa premijerno je prikazan promotivni film hrvatskog turizma u kojoj glavnu ulogu ima poznati svjetski glumac hrvatskih korijena John Malkovich. Legendarni glumac stigao je u hotel Aka, družio se s igračima, poželio "vatrenima" sreću na Svjetskom prvenstvu u SAD-u. I konačno službeno dobio hrvatsku putovnicu, nju mu je svečano uručio ministar Glavina. Sve je popraćeno pljeskom i velikim osmijehom 72-godišnjeg glumca.

Vjerujte, promotivni film turističke zajednice će oduševiti baš svakoga, u njemu su uz Johna Malkovicha još glumili Janko Popović Volarić i Leon Lučev. Cijeli je film sniman pet dana diljem Lijepe naše, potpuno je drugačiji od svega što smo do sada vidjeli od svih naših marketinških stručnjaka.

- Hvala vam na ovoj dobrodošlici, hvala vam na svim emocijama, ljubavi i pažnji koju nam dajete. Na podršci i potpori svih naših ljudi, ona nam znači jako puno, to nam je veliki motiv. Pred nama je Svjetsko prvenstvo, mi smo na protekla dva osvojili dvije medalje, napravili sportsko čudo kojem se divi cijeli svijet. Svi se pitaju kako je moguće da tako malobrojna, a nikako i mala država, može napraviti takve stvari i kako ih može ponoviti - rekao je Zlatko Dalić, pa dodao:

Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Moguće je jer imamo kvalitetu, imamo dečke koji su talentirani, ali mi igramo za svoju državu s posebnim nabojem, posebnom strašću, posebnim ponosom i velikom željom. I zato možemo to napraviti, ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje i vjeru, zajedništvo i ljubav.

Hrvatski izbornik je nastavio...

- Znam s koliko želje i nade čekate Svjetsko prvenstvo, čekamo i mi. Spremni smo dati sve od sebe, ono najbolje od nas, da opet hrvatski narod uživa, budu sretni i ponosni, i da Hrvatska opet bude najljepša i najponosnija zemlja na svijetu što u biti i jest. Hvala vam na podršci, budite uz nas, Hrvatska se voli i kad pobjeđuje i kad gubi. Svi smo mi prolazni, a iznad svih nas je Hrvatska - završio je Dalić.

Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski reprezentativci nisu se dugo zadržali na ovom eventu, među posljednjima su ostali Joško Gvardiol koji je opet podijelio mnoštvo "selfieja", te Ivan Perišić koji se nešto dulje zadržao u razgovoru s legenedarnim Tonijem Kukočem.

Promotivni film producirao je Pete Radovich na čiji je nagovor John Malkovich snimio ovaj promotivni spot za Hrvatsku.

- Surađivao sam s Peteom prije nekoliko godina, to je bilo 2018. godine snimali smo dvije najave za američki nogomet. I čim mi je predložio ovu ideju, pristao sam. Zašto mi je ovo bilo toliko bitno? Obitelj s očeve strane dolazi iz Hrvatske, bio sam tamo jako puno puta, vjerujem u sve što ovaj film prezentira. I drago mi je što sam dobio priliku glumiti ovdje - rekao je Malkovich.

Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pete Radovich je prilično popularan u Hrvatskoj, redatelj koji je 45 puta osvajao Emmy nagrade, već je nekoliko poznatih ličnosti doveo u Hrvatsku. I on je ispričao svoju priču.

- Da, pomogao sam da Bill Belichick dobije hrvatsko državljanstvo, sad i da ga dobije John Malkovich. Tko je sljedeći? Vidjet ćemo, mogla bi to biti braća Jason i Travis Kelce - poručio je Radovich, pa odao svoj razgovor sa starijim bratom Kelce:

- Bio sam na Lošinju, nazvao me Jason Kelce, pa smo malo pričali i rekao mi je kako su njegovi preci iz Rumunjske ili Bugarske. I kako nije točno siguran. Već sljedećeg dana me opet nazvao Jason, poručio kako je razgovarao s mamom i jasno dao do znanja kako su oni - Hrvati. Hoće li i oni dobiti putovnicu. E, to je tajna...

Riječ je dobio i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

- Oduševljen sam i s gosp. Malkovichem i s gosp. Radovichem kojima se posebno zahvaljujem. Naš input je bio idemo napraviti nešto "woow", nešto "out of the box", a gosp. Radovich je iznimno kreativan po tom pitanju. I koncept i ideja i scenarij..., kada ga je napravio, kad smo još to sve čitali na papiru, znali smo da je to jedan veliki iskorak - poručio je ministar Glavina, pa nastavio:

Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Bio je izazov to sve napraviti u samo pet-šest dana, ni vrijeme nas tih dana nije mazilo. Mislim da smo pokazali ono najvažnije u Hrvatskoj, a to nisu kadrovi prirode i hrvatskih destinacija, već naš način života. I to je u filmu sve dobro napravljeno.

Jeste li s Johnom Malkovichem pričali i o nogometu?

- Jesam, naravno. Ne samo o nogometu već i o drugim sportovima i našim sportašima. Čovjek jako puno zna o našim sportašima još iz 90-ih godina, a fasciniran je našom nogometnom reprezentacijom i igračima s kojima je imao priliku večeras biti ovdje. Idemo reći to ovako, naša hrvatska priča tek počinje - završio je Glavina.