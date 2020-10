Nije to napravio i sad bi se mogao suo\u010diti i sa zatvorom. Naime, Prvo osnovno javno tu\u017eila\u0161tvo podnijelo je Prvom osnovnom javnom sudu u Beogradu optu\u017eni prijedlog protiv Jovi\u0107a, a odlu\u010di li sud u njihovu korist, Jovi\u0107 bi mogao provesti \u010dak \u0161est mjeseci u zatvoru, prenosi agencija Tanjug.

<p>Gotovo je cijeli svijet mirovao tijekom proljetnog "lockdowna" zbog pandemije korona virusa, ali ne i <strong>Luka Jović</strong> (23).</p><p>Napadač Real Madrida u ožujku je prekršio policijski sat po odlasku iz Španjolske u Beograd kako bi proslavio 28. rođendan zaručnice <strong>Sofije Milošević</strong>, a u "kraljevski klub" vratio se sa slomljenom petnom kosti. I to, kako su pisali srpski mediji, jer je u vlastitoj kući pao sa zida.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako će izgledati novi Bernabeu</strong></p><p>Zbog njegova se bijega svađao i državni vrh, predsjednik <strong>Aleksandar Vučić</strong> rekao je da se Luka kaje i da ga ne treba kažnjavati, a premijerka <strong>Ana Brnabić</strong> rekla je da je neodgovoran i da će biti posla za istražne organe.</p><p>A Jović se s tim istražnim organima ni sedam mjeseci poslije nije uspio dogovoriti. Ponudili su mu tako opciju oportuniteta da odbace kaznenu prijavu za nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, trebao je "samo" uplatiti 3,5 milijuna srpskih dinara ili oko 225.000 kuna.</p><p>Nije to napravio i sad bi se mogao suočiti i sa zatvorom. Naime, Prvo osnovno javno tužilaštvo podnijelo je Prvom osnovnom javnom sudu u Beogradu optužni prijedlog protiv Jovića, a odluči li sud u njihovu korist, Jović bi mogao provesti čak šest mjeseci u zatvoru, prenosi agencija Tanjug.</p><p>Španjolska je u vrijeme Jovićeva odlaska iz Beograda bila jedno od europskih žarišta korona virusa i 14-dnevna samoizolacija bila je nužna, a Jović se pravdao kako je otputovao uz posebnu dozvolu Realove liječničke ekipe. No morao je biti u kućnoj karanteni, što nije učinio.</p><p>Napadač srpske reprezentacije, najblaže rečeno, ne briljira u Madridu od dolaska iz Eintrachta u ljeto prošle godine. Samo dva gola i dvije asistencije u 27 utakmica prošle sezone te nijedan u 201 minuti ove sezone ni izbliza nisu opravdali 60 milijuna eura, koliko ga je Real platio Nijemcima.</p><p>A sad bi, nakon bježanja iz karantene i bizarne ozljede, mogao završiti i pola godine iza rešetaka. I to tek nekoliko mjeseci nakon rođenja sina.</p>