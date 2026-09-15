Jokić uživa u Srbiji uoči početka sezone: Svaki dan sam u štali, a nedavno smo okrenuli i prase

Nikola Jokić (31) ljeto je proveo najvećim dijelom u Srbiji, gdje je nakon obveza s reprezentacijom vrijeme posvetio obitelji, prijateljima i konjima. Uskoro ga očekuje povratak u SAD i početak priprema za novu sezonu s Denver Nuggetsima, a prije povratka u NBA imao je nekoliko mjeseci bez klupskih obveza.

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Jedan od najboljih košarkaša današnjice o svojoj je svakodnevici govorio u podcastu "Jao Mile" bivšeg košarkaša Mileta Ilića. Otkrio je kako izgleda njegov život izvan košarkaških dvorana te koliko mu boravak u rodnom kraju znači nakon naporne sezone.

Posebno mjesto u njegovoj svakodnevici zauzimaju konji. Jokić velik dio slobodnog vremena provodi u štali, gdje se brine o njima i prati njihov napredak.

- Ove sam godine stvarno sve organizirao tako da svaki dan stignem u štalu, budem s konjima i vozim se. To mi puno znači, uživaš u tim trenucima. Imam jako puno konja, čak sam im i potreban kao pomoć. Uživam u komunikaciji i vremenu koje provodim s njima, rekao je Jokić i dodao:

- Gledaš kako mladi konj napreduje iz dana u dan, pomažeš onom ozlijeđenom, vidiš kako se oporavlja. Oni su svojevrsni sportaši, a ja sam im tu neka vrsta trenera, pomoćnika. Volim ostati i nakon što ih nahranim, pa samo slušam kako jedu.

Osim vremena provedenog uz konje, Jokiću je važno ostati u kontaktu s ljudima koji su dio njegova života bili i prije nego što je postao globalna sportska zvijezda. Upravo je njih izdvojio kao jedan od razloga zbog kojih mu svakodnevica izvan košarke i dalje izgleda jednostavno.

- Imam kuma koji radi kao šumar od 5 do 3 i mislim da su mi oni pomogli. Da sam otišao negdje drugdje i imao drugačije ljude oko sebe, to bi mi bila normalnost. Sad mi je normalno da imam vikendicu, da tjeramo konje, popijemo pivo.

Jedan od primjera takvog druženja dogodio se baš u Molu, selu u Potisju uz rijeku Tisu, nedaleko od Ade. Jokić je ondje s prijateljima obilježio pobjedu u velikoj utrci, uz druženje i tradicionalno pečenje praseta.

- Jučer sam bio u Molu, ljudi ni ne znaju gdje je to. Došao je taj dečko koji je pobijedio u velikoj utrci za nas, pa smo slavili i okrenuli prase. To mi je super.

Ljeto mu nije prošlo isključivo u odmoru. Jokić je tijekom godine nastupao za Srbiju u dva Fibina kvalifikacijska ciklusa, dok je preostalo vrijeme koristio za individualni rad i boravak s najbližima. Nakon završetka reprezentativnih obveza uslijedilo je još nekoliko tjedana pripreme za novu NBA sezonu.

Posebnu povezanost i dalje osjeća sa Somborom, gdje je odrastao. Prisjetio se i razdoblja iz mlađih kategorija, kada je nakon utakmica i turnira često tražio način da se što prije vrati kući.

- Treće sam dijete, volim biti kod kuće, volim Sombor. Kad smo s Megom igrali u Sremskoj Mitrovici, pitao bih Dekija Milojevića mogu li ići kući. Otac bi došao po mene i idemo. U Smederevu, Novom Sadu, Szolnoku, tata me čeka i vozi me. Bježao sam kući kad god sam mogao. Sigurno je bilo trenutaka kad sam plakao i kad mi je bilo teško, ali sve je to dio odrastanja.

I danas mu je privatnost važna, premda je zbog svjetske popularnosti teško potpuno izbjeći interes javnosti. Upravo je Sombor za njega ostao mjesto s kojim je posebno povezan, a boravak ondje koristi za druženje s ljudima koji ga poznaju dugo prije nego što je postao jedan od najpoznatijih košarkaša na svijetu.