Jon Jones i službeno u kategoriji Stipe Miočića, on sanja taj meč!

Čovjek koji oduševljava u oktogonu, a pada na doping-testovima ipak će, po svemu sudeći (ako ostane čist) morati čekati svoj red jer Dana White već je najavio kako je prvi izazivač Francis Ngannou

<p>Upravo sam završio razgovor s odgovornima u UFC-ju i potvrđujem da odustajem od obrane svoje titule u lakšoj kategoriji, službeno je na raspolaganju, zahvaljujem svima na divnom dosadašnjem putovanju i krećem nabacivati težinu za moju sljedeću borbu u teškoj kategoriji, objavio je <strong>Jon Jones</strong> svojim navijačima i MMA fanovima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jon Jones i trening u - garaži</strong></p><p>Ako se podsjetimo na njegovu objavu neposrednu nakon veličanstvenog trijumfa <strong>Stipe Miočića</strong> nad <strong>Danielom Cormierom</strong> u zadnjem činu njihove trilogije koja je glasila 'Odlična izvedba obojice. Čestitam Stipi na pobjedi i... Vidimo se uskoro!', jasno je s kojom je namjerom Jones darovao jedan tron. Jer želi na onaj drugi, najvrjedniji - Miočićev.</p><p>Tuču između Stipe i Jonesa intrigantnom je nazvao i <strong>Dana White</strong>, predsjednik UFC-ja. No White ne krije kako je zasad ipak u prednosti: <strong>Francis Ngannou</strong>.</p><p>- Realno, Ngannou je sljedeći u redu za napad na titulu. A dolazak Jona Jonesa u tešku kategoriju je svakako zanimljiva priča... Vidjet ćemo - najavio je White.</p><p>Inače, Jon Jones je u svom prvom komentaru na borbu Miočić vs Cormier 'otkrio' da on već 'zna' kako pobijediti Stipu:</p><p>- Samo treba izbjegavati Stipinu desnu ruku. Ja sam za njega prebrz. A kad dođe vrijeme bit ću i prejak i sa previše energije za njega. Brzo, jako brzo ja ću biti taj za kojeg će svi govoriti da je najopasniji čovjek na planeti.</p><p>Jones je borac koji oduševljava u oktogonu, a pada na doping-testovima. Za bilo kakvu šansu da stane nasuprot Stipi morat će dokazati da je čist od bilo kakvog dopinga, a to da je velemajstor... To nikad nije bilo upitno. Čovjek je naslov, koji je upravo svojevoljno predao, branio rekordnih - uzastopnih osam puta!</p>