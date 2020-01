Jordan: Kukoč i Dražen. Oni su najbolji Europljani u povijesti

Nije što su naši, ali kada takva izjava izađe iz usta najboljeg svih vremena... E, onda to nosi sasvim drugačiju težinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ni za Shaqa nema dvojbe

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Legendarni košarkaš Chicago Bullsa Michael Jordan boravio je u petak u Parizu gdje su Charlotte Hornetsi, klub čiji je vlasnik, i Milwaukee Bucksi igrali utakmicu NBA lige (103-116).

U francusku prijestolnicu vratio se nakon 23 godine kada je kao najveća svjetska košarkaška zvijezda igrao na McDonald's kupu. Tim povodom, Air Jordan je na konferenciji za novinare odgovarao na brojna pitanja, a najupečatljiviji odgovor iznenadio je mnoge.

Foto: Reuters

Košarkaški svijet nerijetko Dirka Nowitzkog navodi kao najboljeg europskog košarkaša svih vremena. No, Jordan ima drugačije mišljenje.

- Toni Kukoč je broj jedan, svi znamo zašto. Onda slijedi Dražen Petrović, zatim i Arvydas Sabonis. Sigurno su ostavili dubok trag. Da bih odgovorio na to pitanje, trebalo bi mi puno više vremena od jedne press konferencije. Morao bih pročešljati cijeli popis velikih NBA igrača. To je jako puno posla - rekao je najveći.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Dotakao se i LeBrona Jamesa, koji je obilježio moderni NBA. Po novijim generacijama, ali i dijela starijih košarkaških zaljubljenika, upravo je LeBron Jordanov legitimni nasljednik laskave titule najvećeg ikada.

- Igrali smo u drugom vremenu. Nevjerojatan je, jedan od najboljih na svijetu, ako ne i najbolji. Prirodno je uspoređivati igrače iz različitih era i to će se i dalje događati. Osobno, veliki sam LeBronov fan, obožavam ga gledati. Kada se radi o usporedbama, uzimam to s dozom rezerve. Na kraju, to je samo računica.

Kukoč je bio suigrač Jordanu od 1995. do 1998. godine i zajedno su s Bullsima osvojili tri titule prvaka NBA lige.