'Jordan? On nije ni među tri najbolja protiv kojih sam igrao'

Da sam odvratan čovjek. To će ljudi misliti kad vide dokumentarac.

Tako je Michael Jordan najavio dokumentarac o svojim Bullsima. Kakav je, međutim, bio igrač, to sude drugi, a sude da od njega nije bilo boljeg. Službena titula za takvo što ne postoji, ali svejedno postoji mnogo drugačijih mišljenja, što je i normalno.

Isiah Thomas, primjerice, nije Jordana svrstao ni među tri najbolja igrača protiv kojih je igrao. Jednostavno, rivalstvo njegovih Pistonsa i Jordanovih Bullsa bilo je prejako da to ne bi utjecalo i na odnose izvan parketa.

- Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan i Julius Erving - rangirao je Thomas svoju listu najboljih igrača svih vremena za CBS Sports pa probao objasniti.

Asked Isiah to rank the five best players he ever played against based on his own experience. His answer:



1. Kareem

2. Bird

3. Magic

4. Jordan 👀

5. Dr. J https://t.co/YDojum1dYD